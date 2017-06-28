Accolta l’istanza dei difensori dell’imputato Pantaleone Mancuso, detto “Scarpuni”. I componenti del Collegio si sono già pronunciati in “Black money” per il medesimo reato associativo

Falsa partenza a Vibo Valentia per il processo “Costa pulita” contro i clan Mancuso di Limbadi e Nicotera. Il Grande di Parghelia e Accorinti-Bonavita-Melluso di Briatico. Il presidente del Collegio Lucia Monaco ed i giudici a latere Giovanna Taricco e Pia Sordetti hanno infatti accolto l’istanza di astensione presentata dagli avvocati Francesco Sabatino e Francesco Calabrese, difensori di Pantaleone Mancuso, alias “Scapuni”. I tre giudici si sono infatti già espressi sul processo “Black money” dove era contestato il medesimo reato associativo ora di nuovo contestato a Pantaleone Mancuso in “Costa pulita” (416 bis, associazione mafiosa).

In particolare, il giudice Lucia Monaco è stata il gip che ha convalidato nel 2013 i fermi dell’operazione “Black money”, mentre Giovanna Taricco e Pia Sordetti sono i due giudici a latere che hanno emesso la sentenza il 17 febbraio del processo “Black money a Vibo. Da qui l’astensione dei tre giudici per incompatibilità a trattare il processo “Costa pulita” e atti al presidente del Tribunale di Vibo, Alberto Filardo, per l’accoglimento definitivo della richiesta di astensione dei tre giudici e l’individuazione di un nuovo Collegio. Si tornerà in aula il 24 luglio.

‘Ndrangheta: “Costa pulita”, tre nuove richieste di rinvio a giudizio

‘Ndrangheta: inchiesta “Costa pulita” nel Vibonese, tutti a giudizio (NOMI)