Niente acqua e scuole chiuse domani a Vibo. Il Comune ha comunicato d’urgenza che lunedì 17 novembre 2025 tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. La decisione è stata presa a seguito di una segnalazione arrivata tramite vie brevi da Sorical, che ha informato l’amministrazione di una rottura sulla rete idrica in località Alaco.

Il guasto comporterà, nella giornata di domani, l’interruzione dell’approvvigionamento idrico anche nel territorio comunale, rendendo necessario il provvedimento di sospensione delle attività scolastiche.

Il Comune ha inoltre fatto sapere che è in fase di redazione una specifica ordinanza sindacale, che verrà pubblicata a breve sul sito istituzionale.