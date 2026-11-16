Messaggi di posta elettronica sono stati recapitati in diversi istituti italiani. La firma è quella di Mikhail Andropov. Applicata la direttiva del Viminale, con le scuole che al momento non sono state evacuate

Nuova mail bombing alle scuole italiane di varie città. «Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio – si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi – L'esplosione avverrà tra 40 minuti». Al momento, secondo quanto si apprende, si sta applicando la direttiva del Viminale e nessun istituto è stato evacuato.