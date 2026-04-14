Cacciaviti e smerigliatitici che con molta probabilità sono serviti a perpetrare il furto. I monili rinvenuti nel veicolo hanno un valore complessivo di 150 euro

Fermati durante un controllo alla circolazione stradale e trovati in possesso di arnesi da scasso, passamontagna e monili in oro ritenuti provento di furto. Due persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione di Briatico, in quanto ritenuti, allo stato degli atti, presunti responsabili di ricettazione e altro.

L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio perlustrativo. I militari hanno fermato un’autovettura condotta da uno degli indagati e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto numerosi oggetti sospetti.

In particolare, i due sono stati trovati in possesso ingiustificato di due piedi di porco, due cacciaviti, due passamontagna, tre smerigliatrici e una pistola a salve con tappo rosso. All’interno del veicolo sono stati inoltre rinvenuti monili in oro per un valore complessivo di circa 150 euro, ritenuti provento di furto.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha applicato nei confronti dei due indagati le misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.