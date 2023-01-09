Nella notte i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno fatto irruzione in un appartamento al quinto piano di un condominio in un quartiere residenziale di Vibo Valentia

Nella notte i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, hanno fatto irruzione in un anonimo appartamento al quinto piano di un condominio in un quartiere residenziale di Vibo Valentia dove il presunto autore dell’omicidio del 38enne Giuseppe Muzzupappa, avvenuto a Nicotera Marina il 26 novembre scorso, aveva trovato riparo sentendosi al sicuro. Il 38enne Pasquale Megna, commerciate di prodotti ittici, a carico del quale era pendente dal 2 dicembre dell’anno scorso, un’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla Procura di Vibo pochi giorni dopo l’omicidio del 26 novembre, non ha opposto alcuna resistenza ai cacciatori dello Squadrone eliportato e agli uomini del Nucleo Investigativo mentre dall’alto l’elicottero dell’8 Nec garantiva la sorveglianza dell’intera area dell’intervento. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, Pasquale Megna è stato accompagnato nel carcere di Vibo dove rimarrà a disposizione del gip che lo interrogherà nei prossimi giorni. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri per capire chi abbia favorito la latitanza dell’arrestato.

LEGGI ANCHE: Omicidio Muzzupappa a Nicotera Marina: svolta nelle indagini, ricercato presunto autore

Omicidio a Nicotera, la vittima intercettata nell’inchiesta sul tentato omicidio a Signoretta

Agguato a Nicotera Marina: ucciso un pregiudicato a colpi di pistola