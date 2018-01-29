Tutti gli articoli di Cronaca
Decreto penale di condanna ad un’ammenda di 500 euro per la dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Vibo Valentia, Adriana Teti, 61 anni. Avrebbe omesso – secondo il pm Benedetta Callea – di adottare idonee misure per prevenire gli incendi nella scuola Don Bosco, sita in piazza Municipio.
Così facendo, avrebbe omesso anche di tutelare l’incolumità dei lavoratori, non provvedendo a mantenere efficiente l’impianto di illuminazione di emergenza in tutti i suoi elementi, tra cui quelli con doppia funzione di segnalazione ed illuminazione. La dirigente potrà ora naturalmente opporsi al decreto penale di condanna (ammenda da 500 euro) difendendosi così dinanzi al Tribunale monocratico. I fatti al centro delle contestazioni risalgono al febbraio 2014.
