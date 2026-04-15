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Cronaca

Operazione anti mafia a Vibo

15 aprile, 2026
ULTIMA ORA
L’inchiesta

Guerra di ‘ndrangheta nelle Preserre e omicidio di Filippo Ceravolo: ecco i NOMI di indagati e arrestati

Sono 36 in tutto le persone coinvolte, 15 sono finite in carcere. L’inchiesta concentrata sugli scontri tra le cosche Loielo e Emanuele per il controllo del territorio, costati la vita anche a un innocente
Redazione
Guerra di ‘ndrangheta nelle Preserre e omicidio di Filippo Ceravolo: ecco i NOMI di indagati e\u00A0arrestati\n
L’intervista

Arresti per l’omicidio di Filippo Ceravolo, l’emozione dell’avvocato di papà Martino: «Anni difficili e lunghi ma ora abbiamo le risposte»

Il legale Michele Gigliotti racconta l’attesa e la fiducia nella magistratura di una famiglia piegata dal dolore: «Non potranno mai riavere ciò che hanno perso». Ora si guarda al processo: «Ci costituiremo parte civile»
Cristina Iannuzzi
Arresti per l’omicidio di Filippo Ceravolo, l’emozione dell’avvocato di papà Martino: «Anni difficili e lunghi ma ora abbiamo le risposte»\n
Arresti nelle Preserre

Svolta sull’omicidio Ceravolo: 5 indagati e 3 arresti, il procuratore Curcio: «Il povero Filippo non c’entrava nulla»

Il capo della Dda di Catanzaro in conferenza stampa ha reso noti i dettagli sull’inchiesta che ha fatto luce su due delitti risalenti al 2012 e sulla guerra di ‘ndrangheta nelle Preserre tra i Loielo e gli Emanuele: «Data dignità al dolore dei genitori»
Luana Costa
Svolta sull’omicidio Ceravolo: 5 indagati e 3 arresti, il procuratore Curcio: «Il povero Filippo non c’entrava nulla»\n
La ricostruzione

‘Ndrangheta nelle Preserre, l’omicidio Zupo a Gerocarne: vittima eliminata dal clan Loielo al quarto tentativo

La Dda chiude il cerchio su uno dei fatti di sangue più eclatanti dello scontro di mafia nel Vibonese. Mandante viene indicato Rinaldo Loielo, ma un ruolo di primo piano avrebbero rivestito anche il fratello, il cugino e il cognato. E spunta anche il nome del boss Pantaleone Mancuso
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta nelle Preserre,\u00A0l’omicidio Zupo a Gerocarne: vittima eliminata dal clan Loielo al quarto tentativo\n

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Blitz della Dda, luce sull'omicidio di Filippo Ceravolo

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Cronaca

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L’operazione

‘Ndrangheta nel Vibonese e omicidio Ceravolo, le reazioni: «Inchiesta che restituisce fiducia e senso di giustizia»

I messaggi del mondo della politica a seguito dell’operazione scattata all’alba. Gratitudine anche dall’amministrazione di Chivasso: «Confermata la presenza di ramificazioni della ‘Ndrangheta
Redazione
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L’inchiesta

«Tassone lo volevamo ammazzare tutti ma abbiamo colpito un innocente», l’omicidio di Filippo Ceravolo nel racconto dei pentiti

Figliuzzi: «Un agguato per riprendersi il territorio». Arena riferisce le confidenze di Zannino: «Sono stati Alex Nesci e Pasquale De Masi». Le frasi carpite da Loielo: «Un altro innocente no, già ne basta uno»
Alessia Truzzolillo
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Il messaggio

Svolta sull’omicidio di Filippo Ceravolo, il sindaco di Gerocarne: «Passo verso la verità e la giustizia»

Il primo cittadino Vivona esprime parole di vicinanza alla famiglia del 19enne: «In questi anni di dolore hanno sempre confidato nello Stato, senza mai smettere di credere nella giustizia»
Redazione
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Blitz anti ‘ndrangheta

Arresti per l’omicidio Ceravolo, il Comune di Soriano: «Giorno importante, esemplare la perseveranza di papà Martino»

L’Amministrazione guidata dal sindaco De Nardo si stringe attorno alla famiglia di Filippo, vittima innocente di un agguato mafioso, e plaude a magistratura e forze dell’ordine per l’operazione di stamattina
Redazione
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L’operazione

‘Ndrangheta nelle Preserre: tra gli arrestati anche i figli dei due boss Loielo uccisi nel 2002

Colpiti i clan Loielo e Emanuele, da anni in lotta per predominio criminale nelle Preserre vibonesi. Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere, la seconda è per una tentata estorsione a una ditta impegnata in lavori pubblici
Giuseppe Baglivo
‘Ndrangheta nelle Preserre: tra gli arrestati anche i figli dei due boss Loielo uccisi nel 2002\n
Le reazioni

Omicidio Ceravolo, arresti dopo anni di attesa. Occhiuto: «Segnale forte dello Stato»

Reazioni istituzionali dopo l’operazione di questa mattina. Wanda Ferro: «L’attività investigativa rappresenta un risultato significativo nel contrasto alle organizzazioni di ‘ndrangheta»
Redazione Cronaca
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La svolta

Operazione anti ‘ndrangheta, nel mirino gli assassini di Filippo Ceravolo. La gioia di papà Martino: «Giornata bellissima»

VIDEO | Tra gli arrestati del blitz dei carabinieri di Vibo ci sarebbero anche i presunti autori dell’omicidio che nell’ottobre 2012 costò la vita al 19enne di Soriano. Il padre: «Lui non tornerà, ma loro devono pagare con il fine pena mai»
Redazione
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Il blitz

Maxi operazione anti ‘ndrangheta con epicentro a Vibo, 15 indagati: misure cautelari in 8 province

VIDEO | Indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Contestati reati gravi: associazione mafiosa, omicidi ed estorsioni. Tra i destinatari del provvedimento anche i presunti autori dell’assassinio di Filippo Ceravolo
Redazione
Maxi operazione anti ‘ndrangheta con epicentro a Vibo,\u00A015 indagati: misure cautelari in 8\u00A0province\n
Inchiesta Jerakarni

‘Ndrangheta di Gerocarne, la pianificazione degli omicidi e gli scambi di favori tra cosche raccontati dal collaboratore Walter Loielo

I verbali nell’indagine della Dda. Le riunioni per uccidere i rivali. L’agguato a un macellaio per fare «un favore». La confessione sul delitto del padre e i pizzini sulle copiate
Alessia Truzzolillo
‘Ndrangheta di Gerocarne,\u00A0la pianificazione degli omicidi e gli scambi di favori tra cosche raccontati dal collaboratore Walter Loielo\n
Punto sulle criticità

Viabilità nel Vibonese, in Prefettura il vertice su emergenze e priorità dopo il maltempo

L’incontro presieduto dal prefetto Colosimo ha coinvolto Provincia, Regione, Anas, Prociv e sindaci dei territori interessati. Particolare attenzione è stata riservata alle criticità che interessano la SP 47 e la SP 53
Redazione
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Controlli a tappeto

Oggetti in oro, arnesi da scasso, passamontagna e una pistola a salve in auto: fermati 2 presunti ladri a Briatico

Cacciaviti e smerigliatitici che con molta probabilità sono serviti a perpetrare il furto. I monili rinvenuti nel veicolo hanno un valore complessivo di 150 euro 
Redazione
Oggetti in oro, arnesi da scasso, passamontagna e una pistola a salve\u00A0in auto: fermati 2\u00A0presunti ladri a Briatico\n
Reati ambientali

Vibo Marina, eucalipti alti fino a 30 metri abbattuti illegalmente: denunciate tre persone, sanzioni per 5mila euro

Accertamenti dei Carabinieri Forestali su un’area di circa un ettaro: l’intervento risulta privo di autorizzazione paesaggistica e presentava gravi difformità rispetto agli atti progettuali
Redazione
Vibo Marina, eucalipti alti fino a 30 metri\u00A0abbattuti illegalmente: denunciate tre persone, sanzioni per 5mila euro\n
La denuncia

Vibo Marina, scuola ancora preda del degrado nonostante gli interventi di sanificazione. Un genitore: «Topi anche negli armadietti»

VIDEO | Sul caso del plesso De Maria le famiglie degli studenti documentano sporcizia e cumuli di rifiuti che assediano l’edificio: «Situazione fuori controllo»
Giampaolo Cristofaro
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‘Ndrangheta

Operazione Habanero, la Dda chiede nel giudizio in abbreviato l’acquisizione dell’inchiesta Aquarium

Terminati gli interventi dei difensori nel processo dove la pubblica accusa ha già avanzato 16 richieste di condanna contro i clan delle Preserre vibonesi
Giuseppe Baglivo
Operazione Habanero, la Dda chiede nel giudizio in abbreviato l’acquisizione dell’inchiesta Aquarium\n
La decisione

‘Ndrangheta, cattura del latitante Federici a Vibo: scarcerati i due indagati per favoreggiamento

Il gip convalida gli arresti ma ritiene non vi sono i gravi indizi di colpevolezza per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare. Ecco i motivi
Giuseppe Baglivo
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‘Ndrangheta

Inchiesta “Call Me” contro il clan La Rosa: la Dda chiede in aula al gup 46 rinvii a giudizio

Tra le contestazioni i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione aggravata. Nel mirino anche le telefonate dal carcere di Luigi Federici di Vibo Valentia con i familiari
Giuseppe Baglivo
Inchiesta “Call Me” contro il clan La Rosa: la Dda chiede in aula al gup 46 rinvii a giudizio\n
Il commiato

Il procuratore Falvo saluta Vibo: «Quando arrivai mi dissero “è una polveriera”, ora sta cambiando. Continuate a denunciare»

Il magistrato andrà a dirigere la Dda di Potenza: «Ai cittadini dico: non giratevi mai dall’altra parte». Il prefetto Colosimo: «Quando le Istituzioni camminano su gambe come le sue la gente è spinta a fidarsi»
Alessia Truzzolillo
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’Ndrangheta

«Mio fratello mi disse chi è stato»: nell’inchiesta Jerakarni la frase del pentito Loielo riapre la ferita dell’omicidio Ceravolo

Nel 2012 nelle Preserre vibonesi lo scontro tra i clan Loielo ed Emanuele semina morte. Tra gli obiettivi c’è con ogni probabilità anche Domenico Tassone, ma a perdere la vita per errore è il 19enne di Soriano. Oggi le indagini riportano l’attenzione anche sulla tragedia di Filippo
Alessia Truzzolillo
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In prima linea

Vibo, tensione al Pronto soccorso: lascia l’auto all’ingresso delle ambulanze poi aggredisce una guardia giurata

Un uomo di Mileto si è presentato davanti al reparto sostenendo di dover accompagnare il figlio a visita urgente. Dopo il rifiuto iniziale di liberare il varco riservato al 118, avrebbe colpito un addetto alla sicurezza e lesionato il vetro del presidio. Intervento dei carabinieri
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La storia

«Dannarsi o ballare con lui, nostro figlio autistico ci mostra un mondo diverso»: una famiglia vibonese si racconta

VIDEO | A Roma per partecipare al programma sportivo Run for Autism, i Mignolo spiegano cosa significhi condividere la quotidianità con un ragazzo autistico
Cristina Iannuzzi
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