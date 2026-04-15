Operazione anti mafia a Vibo

Sono 36 in tutto le persone coinvolte, 15 sono finite in carcere. L’inchiesta concentrata sugli scontri tra le cosche Loielo e Emanuele per il controllo del territorio, costati la vita anche a un innocente
Il legale Michele Gigliotti racconta l’attesa e la fiducia nella magistratura di una famiglia piegata dal dolore: «Non potranno mai riavere ciò che hanno perso». Ora si guarda al processo: «Ci costituiremo parte civile»
Il capo della Dda di Catanzaro in conferenza stampa ha reso noti i dettagli sull’inchiesta che ha fatto luce su due delitti risalenti al 2012 e sulla guerra di ‘ndrangheta nelle Preserre tra i Loielo e gli Emanuele: «Data dignità al dolore dei genitori»
La Dda chiude il cerchio su uno dei fatti di sangue più eclatanti dello scontro di mafia nel Vibonese. Mandante viene indicato Rinaldo Loielo, ma un ruolo di primo piano avrebbero rivestito anche il fratello, il cugino e il cognato. E spunta anche il nome del boss Pantaleone Mancuso
Figliuzzi: «Un agguato per riprendersi il territorio». Arena riferisce le confidenze di Zannino: «Sono stati Alex Nesci e Pasquale De Masi». Le frasi carpite da Loielo: «Un altro innocente no, già ne basta uno»
L’Amministrazione guidata dal sindaco De Nardo si stringe attorno alla famiglia di Filippo, vittima innocente di un agguato mafioso, e plaude a magistratura e forze dell’ordine per l’operazione di stamattina
Colpiti i clan Loielo e Emanuele, da anni in lotta per predominio criminale nelle Preserre vibonesi. Due le ordinanze di custodia cautelare in carcere, la seconda è per una tentata estorsione a una ditta impegnata in lavori pubblici
VIDEO | Tra gli arrestati del blitz dei carabinieri di Vibo ci sarebbero anche i presunti autori dell’omicidio che nell’ottobre 2012 costò la vita al 19enne di Soriano. Il padre: «Lui non tornerà, ma loro devono pagare con il fine pena mai»
VIDEO | Indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Contestati reati gravi: associazione mafiosa, omicidi ed estorsioni. Tra i destinatari del provvedimento anche i presunti autori dell’assassinio di Filippo Ceravolo
L’incontro presieduto dal prefetto Colosimo ha coinvolto Provincia, Regione, Anas, Prociv e sindaci dei territori interessati. Particolare attenzione è stata riservata alle criticità che interessano la SP 47 e la SP 53
Tra le contestazioni i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione aggravata. Nel mirino anche le telefonate dal carcere di Luigi Federici di Vibo Valentia con i familiari
Il magistrato andrà a dirigere la Dda di Potenza: «Ai cittadini dico: non giratevi mai dall’altra parte». Il prefetto Colosimo: «Quando le Istituzioni camminano su gambe come le sue la gente è spinta a fidarsi»
Nel 2012 nelle Preserre vibonesi lo scontro tra i clan Loielo ed Emanuele semina morte. Tra gli obiettivi c’è con ogni probabilità anche Domenico Tassone, ma a perdere la vita per errore è il 19enne di Soriano. Oggi le indagini riportano l’attenzione anche sulla tragedia di Filippo
Un uomo di Mileto si è presentato davanti al reparto sostenendo di dover accompagnare il figlio a visita urgente. Dopo il rifiuto iniziale di liberare il varco riservato al 118, avrebbe colpito un addetto alla sicurezza e lesionato il vetro del presidio. Intervento dei carabinieri