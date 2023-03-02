E’ accusato di tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Capo Vaticano

Lascia il carcere Pasquale Accorinti, 54 anni, di Santa Domenica di Ricadi, arrestato nell’operazione Olimpo. Il Tribunale del Riesame ha infatti accolto un’istanza del difensore, l’avvocato Sandro D’Agostino. Pasquale Accorinti è indagato per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso della somma di euro 200,00 ai danni dell’imprenditore Giuseppe De Carlo. Secondo la ricostruzione accusatoria, in data 2 marzo 2017 Pasquale Accorinti si sarebbe portato, durante una passeggiata con la moglie Rosa Marchese, nei pressi di un hotel di Santa Maria di Ricadi di proprietà di Giuseppe De Carlo, e avrebbe chiesto alla parte offesa la somma di denaro giustificando l’invio dei soldi a Pasquale Quaranta che si trovava in carcere.

