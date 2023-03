Operazione Olimpo: il Riesame conferma la misura cautelare per i principali indagati

Antonio La Rosa

Sono stati rigettati dal Tribunale del Riesame i ricorsi di alcuni fra i principali indagati dell’operazione antimafia denominata Olimpo scattata il 26 gennaio scorso con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Restano pertanto in carcere: Antonio La Rosa, 61 anni, detto “Ciondolino”, di Tropea (già detenuto per Rinascita Scott); Domenico La Rosa, 85 anni, di Tropea, detto “Zio Mico” (padre di Antonio La Rosa); Alessandro La Rosa, 29 anni, di Tropea; Francesco Gargano, 28 anni, di Parghelia; Michele Bruzzese, 43 anni, di Tropea; Vincenzo Calafati, 51 anni, di Vibo Valentia (imprenditore, risponde di concorso esterno in associazione mafiosa); Francesco Lo Scalzo, 41 anni, di Tropea; Saverio Prostamo, 49 anni, di Pizzo; Salvatore Muggeri, 46 anni, di Briatico; Davide Surace, 38 anni, di Spilinga; Gianfranco La Torre, 56 anni, di Ricadi (sindacalista di un patronato ed ex assessore del Comune di Ricadi); Giuseppe Prossomariti, 36 anni, di Santa Domenica di Ricadi, residente a Vibo Valentia; Diego Mancuso, 70 anni, di Limbadi, residente in un villaggio turistico di Santa Maria di Ricadi; Damian Fialek, 46 anni, residente a Ciaramiti (frazione di Ricadi); Giuseppe Accorinti, 64 anni, di Zungri (carcere).



Pasquale Scordo, 80 anni, di Tropea, lascia invece il carcere per gli arresti domiciliati. Geometra, ex consigliere del Comune di Tropea, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Avrebbe fatto da intermediario tra l’imprenditore Domenico De Lorenzo e la ‘ndrina Mancuso, inducendo il primo a corrispondere somme di denaro.



Regge, dunque, l’impalcatura accusatoria messa in piedi dalla polizia con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Un’inchiesta che mira a far luce sul sistema estorsiva con epicentro Tropea e la zona di Capo Vaticano, gestito dai clan La Rosa e Mancuso. Altre decisioni sono attese nelle prossime ore.



Giuseppe Prossomariti

Davide Surace

Domenico La Rosa

Diego Mancuso

Giuseppe Accorinti

Damian Fialek

