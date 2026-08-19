La Procura di Vibo Valentia, unitamente ai carabinieri, ai vigili del fuoco ed a personale dell’Arpacal, ha acceso i “riflettori” sul complesso turistico-residenziale denominato “Costa dei monaci”, costituito da settanta villette e sito nel territorio comunale di Parghelia al confine con il territorio di Zambrone. I controlli hanno portato al sequestro di un pozzo nero, di parte della rete fognaria e del bar annesso ad un lido della zona. Sotto la “lente d’ingrandimento” dei carabinieri è finita la gestione degli scarichi, il sistema di smaltimento delle acque reflue e la regolarità delle strutture realizzate vicino la spiaggia. L’inchiesta punta anche a fare definitivamente luce sulla gestione, negli anni, del complesso turistico, atteso che una precedente inchiesta – aperta dalla Dda di Catanzaro nello scorso decennio e poi trasferita per competenza alla Procura di Vibo Valentia - si era conclusa con un nulla di fatto nonostante numerose denunce da parte di diversi titolari delle villette nella zona che avevano messo nero su bianco diverse irregolarità e illeciti penali. Il villaggio resta aperto, quindi, mentre il sequestro riguarda il bar del lido “Le Fornaci”, in quanto da un primo esame sarebbe risultato sprovvisto delle necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e l’esercizio dell’attività. Ai controlli dei carabinieri, dell’Arpacal e dei vigili del fuoco era presente anche il sindaco di Parghelia, Antonio Landro, per gli aspetti di competenza dell’amministrazione comunale. I militari dell’Arma, anche attraverso l’aiuto degli uffici comunali, puntano infatti a ricostruire la regolarità delle concessioni e dei titoli autorizzativi del complesso turistico, così come si mira ad accertare ogni aspetto riguardante la regolarità dello smaltimento delle acque reflue e il corretto collettamento alla rete comunale.