Ripresi gli interventi di riqualificazione nell’area già Lido del Nonno, con stalli quasi tutti liberi e una quota ridotta a pagamento. Nelle stesse ore agenti della Polizia locale, sanitari e Guardia costiera hanno gestito il trasferimento via mare verso Tropea di un uomo colto da malore

Giornata intensa, quella di ieri, per l’Amministrazione comunale di Parghelia, che in una nota sottolinea la gestione di due fronti distinti: la ripresa dei lavori nell’area parcheggio di località La Grazia, già Lido del Nonno, e un intervento di emergenza sanitaria sulla spiaggia di Michelino. Nel comunicato diffuso dal Comune, i due episodi vengono indicati come «momenti di quotidiano impegno al servizio delle comunità» e come fatti che «hanno testato la capacità di risposta ai problemi e alle emergenze, da parte dell’Amministrazione e della struttura comunale».

I lavori nell’area parcheggio La Grazia

Il primo fronte riguarda la riqualificazione di una zona molto frequentata, anche da chi arriva dai territori vicini. «Ieri sono ripresi i lavori di recupero, rigenerazione, riordino, ammodernamento e miglioramento dell’accessibilità di un’area parcheggio di località La Grazia, già Lido del Nonno», fa sapere il Comune. L’intervento in corso prevede una prima fase di sistemazione complessiva dell’area: «Questo primo intervento prevede la delimitazione dell’area, rifacimento della pavimentazione, piantumazione di siepi, segnaletica orizzontale e verticale». Per l’amministrazione «si tratta di un intervento programmato da tempo e indirizzato alla riqualificazione di un’area ad alta frequentazione anche a servizio dei territori limitrofi». La programmazione non si fermerà a questa fase. Il Comune annuncia infatti che «un secondo prossimo intervento consisterà nella realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica e un impianto di videosorveglianza a tutela e sicurezza dell’area».

La precisazione sui posti auto

Nella stessa nota l’amministrazione interviene anche sulle informazioni circolate in merito alla futura destinazione del parcheggio. «Qualcuno, a proposito di questo intervento, ha veicolato la notizia, non corrispondente al vero, secondo cui l’area sarebbe destinata a parcheggio solo a pagamento». Da qui la precisazione sui numeri e sulla ripartizione degli stalli: «Possiamo tranquillizzare tutti anticipandovi che, l’area destinata a parcheggio, sarà utilizzata per un 5% circa a posti auto a pagamento mentre il 95% circa destinata a posti auto gratuiti, per diversamente abili e parcheggi rosa».

Il malore sulla spiaggia di Michelino

Il secondo episodio si è verificato in tarda mattinata, quando è arrivata la richiesta di intervento per una persona colta da malore sulla costa. «In tarda mattinata giungeva invece la segnalazione di un’emergenza sanitaria sulla spiaggia di Michelino». A quel punto, ricostruisce il Comune, «veniva allertata tempestivamente la Polizia Locale che, giunta sul posto e raccogliendo le prime informazioni, in diretto contatto con il Sindaco allertava l’emergenza sanitaria 118». Sul posto sono intervenute anche le altre forze impegnate nella gestione dell’emergenza: «Si portava anche una volante della Polizia di Stato e successivamente la Guardia Costiera per coordinare il trasferimento via mare verso il Porto di Tropea dell’uomo colpito da malore e dove, nel frattempo, si spostava l’ambulanza del 118».

Il trasferimento via mare e il ringraziamento

Il trasferimento è stato reso possibile anche grazie a un mezzo privato messo a disposizione per raggiungere il porto. «A bordo del gommone, messo a disposizione da un privato, ad assistere l’uomo, salivano il personale sanitario del 118 e l’agente Ilaria Cascasi, appartenente al Comando della Polizia Locale di Parghelia». Il Comune chiude ringraziando «tutti gli intervenuti che, con senso del dovere hanno dimostrato che anche sulla spiaggia di Michelino i servizi di emergenza, soccorso e assistenza funzionano perfettamente».