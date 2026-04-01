Si è tenuta alla Prefettura una riunione di coordinamento, presieduta dal Prefetto di Vibo Valentia Anna Aurora Colosimo, finalizzata alla pianificazione delle misure di sicurezza in vista delle imminenti festività pasquali. All’incontro hanno preso parte il vescovo Attilio Nostro, il sindaco di Vibo Valentia, il presidente della Provincia, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, nonché i referenti dei reparti speciali della Polizia di Stato – in particolare Polizia Stradale, Polizia Postale e Polizia Ferroviaria – oltre ai rappresentanti di Rfi e dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Nel corso della riunione è stata posta fondamentale attenzione alla definizione delle pianificazioni operative e all’adozione di adeguate misure di safety e security, anche alla luce dell’attuale contesto di crisi internazionale, che impone un elevato livello di vigilanza e una costante attività di prevenzione. Particolare rilievo ha assunto il confronto con il vescovo, con specifico riferimento alle celebrazioni religiose e alle manifestazioni connesse al periodo pasquale. In tale ambito, richiamando le disposizioni e gli orientamenti già emanati in sede ecclesiastica, ha ribadito la necessità di garantire un’attenta vigilanza affinché il profondo valore religioso delle celebrazioni non sia turbato da interferenze estranee alla loro natura e al loro significato.

Il vescovo Attilio Nostro ha, altresì, sottolineato l’importanza di una puntuale collaborazione da parte dei parroci, sollecitati ad operare con la massima scrupolosità nell’organizzazione e nella gestione degli eventi. In tale contesto, è stato convenuto il rinvio ad un apposito tavolo tecnico per la definizione operativa dell’organizzazione dei servizi in occasione delle manifestazioni religiose. Nel corso dell’incontro è stata altresì evidenziata l’esigenza di assicurare un efficace coordinamento tra tutte le componenti istituzionali coinvolte, mediante l’attivazione di un sistema integrato di controllo e monitoraggio del territorio, nonché di garantire una costante e fluida circolarità delle informazioni. In tale prospettiva, il prefetto Anna Aurora Colosimo ha richiamato tutte le amministrazioni e gli enti interessati alla massima attenzione e al rigoroso rispetto delle misure condivise, al fine di assicurare lo svolgimento delle festività in condizioni di sicurezza e serenità per la collettività.