Continua l’attività di intensificazione dei servizi di contrasto alla criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia vibonese voluta dal Questore, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e più afflitte da fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso delle operazioni svolte dalla Squadra Mobile insieme al personale del Commissariato di Serra San Bruno, venerdì è stata notata una abitazione sospetta per attività di traffico di sostanze stupefacenti, pertanto è stata effettuata una perquisizione dei locali rinvenendo sostanza stupefacente del tipo cocaina in forma solida, ancora da tagliare, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi da predisporre per la successiva vendita. [Continua in basso]

Nella stessa giornata, presso lo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, durante l’incontro calcistico di finale regionale dilettanti fra Gioiese e Promosport Lamezia, un uomo è stato trovato in possesso di un fumogeno all’ingresso del settore ospiti dell’impianto sportivo, pertanto l’artificio è stato sequestrato. Entrambi i soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, che ha coordinato l’attività di polizia giudiziaria. Inoltre, durante il servizio di monitoraggio delle aree più sensibili al degrado urbano e allo spaccio di droga in tutta la provincia vibonese, gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Serra San Bruno e dal Posto Fisso di Tropea, hanno segnalato alla locale Prefettura cinque soggetti per detenzione e uso personale di marijuana.

