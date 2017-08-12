La polizia scopre la canapa indiana grazie ad una serie di messaggi sul telefonino di un 25enne

Aveva pensato di nascondere due piante di canapa indiana nel proprio orto in mezzo ai pomodori, ma non aveva messo in conto l’occhio attento della polizia. Identificato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine della polizia a Tropea, Saverio Gargano, 25 anni, del luogo e già noto alle forze dell’ordine, è stato tradito dalla serie di messaggi e chiamate pervenute al proprio cellulare. E’ sul telefono in uso al giovane che i poliziotti hanno infatti individuato la foto di un germoglio di marijuana, attivando così immediatamente il personale specializzato della Squadra Mobile di Vibo e delle unità cinofile.

Nell’abitazione tropeana del giovane sono state quindi rinvenute alcune dosi di marijuana ed un apposito “trita-marijuana” ancora impregnato di sostanza stupefacente, oltre a denaro contante in banconote di diverso taglio per circa quattrocento euro.

In attesa delle disposizione della magistratura di Vibo Valentia, Gargano è stato posto agli arresti domiciliari. Le due piante di marijuana, estirpate e distrutte, avevano raggiunto un’altezza di due metri e mezzo.

