Sentenza del gup al termine del rito abbreviato. Sospesa la pena. L’arma era stata trovata dai militari dell’Arma

Il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, ha condannato ad un anno, quattro mesi e dodici giorni, più duemila euro di multa (pena sospesa), Antonio Nazzareno Fuduli, 52 anni, di Filandari, arrestato nell’ottobre scorso per detenzione illegale di una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata corredata da 18 munizioni. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Nel corso dell’interrogatorio subito dopo l’arresto, Antonio Nazzareno Fuduli – difeso dall’avvocato Giuseppe Grande – si era assunto la paternità dell’arma mentre il figlio Marco aveva dichiarato di non aver mai saputo della sua presenza. La pistola è stata trovata dai militari dell’Arma in un capannone adibito a pagliaio nel territorio di Filandari. Il 15 dicembre scorso Antonio Fuduli aveva ottenuto l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa ed era stato quindi ritenuto meritevole di tale credito fiduciario. Nel gennaio scorso, quindi, aveva lasciato gli arresti domiciliari per l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

