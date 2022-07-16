L'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia è imputato nel processo Rinascita Scott. Nel dicembre del 2021 era tornato in carcere per decisione del Tribunale di Vibo Valentia

Resta agli arresti domiciliari l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato nel processo Rinascita Scott per concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati. La Corte di Cassazione infatti ha deciso l’annullamento, con rinvio a una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Catanzaro per una nuova pronuncia, dell’ordinanza con cui gli stessi giudici del Riesame avevano disposto il ritorno in carcere per l’ex parlamentare.

Nel dicembre del 2021 Pittelli, difeso da Gian Domenico Caiazza, Salvatore Staiano e Guido Contestabile, era tornato in carcere per decisione del Tribunale di Vibo Valentia. Il collegio, presieduto da Gilda Romano, davanti al quale nell’aula bunker di Lamezia Terme si sta celebrando il processo Rinascita Scott alle cosche di ‘ndrangheta del Vibonese, aveva accolto la richiesta di aggravare, dai domiciliari al carcere, la misura cautelare cui è sottoposto Pittelli in seguito alla scoperta di una raccomandata che l’avvocato aveva inviato al ministro per il Sud Mara Carfagna, chiedendole di interessarsi della sua vicenda giudiziaria. [Continua in basso]

La segreteria del ministro aveva poi inviato la missiva all’ispettorato di Palazzo Chigi che, a sua volta, l’aveva trasmessa alla Squadra mobile di Catanzaro che aveva informato dei fatti la Procura della Repubblica di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri. I magistrati della Dda avevano quindi inviato la raccomandata al Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo l’aggravamento della misura cautelare sulla base della tesi che Pittelli aveva violato l’obbligo di non avere alcun rapporto con l’esterno imposto dal regime detentivo ai domiciliari.

Due mesi dopo, lo stesso Tribunale di Vibo, composto diversamente poiché il presidente era assente per malattia, aveva accolto la richiesta dei difensori di Pittelli ed aveva ripristinato i domiciliari per l’ex parlamentare. Decisione che era stata impugnata dalla Dda di Catanzaro che aveva fatto appello al Tribunale del riesame, che nell’aprile scorso aveva accolto l’appello con il quale la Dda aveva chiesto il ripristino per Pittelli della custodia cautelare in carcere. Ora la decisione della Cassazione di annullare con rinvio quest’ultima decisione del Tribunale del riesame.