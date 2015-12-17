La manifestazione organizzata ieri dalla Scuola primaria San Sebastiano ha veicolato «messaggi di solidarietà e fratellanza».

Si è svolta ieri a Pizzo la “Marcia della pace”, manifestazione organizzata dalla Scuola primaria San Sebastiano che ha registrato la partecipazione di centinaia di bambini.

Il corteo, cui hanno preso parte anche il sindaco Gianluca Callipo, il dirigente scolastico Francesco Vinci e i parroci don Pasquale Rosano, don Salvatore Santaguida e padre Gaetano Nicolaci, si è snodato per le vie principali della cittadina tirrenica fino alla chiesa Matrice di San Giorgio, dove si è svolta la Santa Messa officiata dai tre sacerdoti.

Nell’occasione i ragazzi hanno preso parte all’offertorio con prodotti alimentari per le famiglie meno fortunate di Pizzo. A conclusione della manifestazione, nella piazza principale sono stati fatti volare centinaia di palloncini assieme ai pensieri di speranza e di pace.

Le insegnati della San Sebastiano, promotrici della significativa iniziativa, hanno parlato di «una manifestazione toccante che ha voluto lanciare, attraverso la partecipazione dei bambini, un messaggio di fratellanza perché siamo convinti che la scuola abbia il dovere di veicolare alle nuove generazioni grandi valori come la pace e la solidarietà».