L’incendio è scoppiato nel corso della notte: a fuoco una Citroen C3 e una Opel Meriva. Ingenti i danni ancora in corso di quantificazione

Indagini in corso da parte dei carabinieri per far luce sull’incendio nel corso della notte di due autovetture a Pizzo Calabro. Le automobili, una Citroen C3 e una Opel Meriva sono state attinte dalle fiamme in contrada Mazzotta. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona vedendo le auto – appartenenti a due diversi proprietari, entrambi pensionati del luogo – avvolte dalle fiamme, per spegnere le quali sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incendio, dai primi rilievi, appare di natura dolosa. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.