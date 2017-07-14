Il rogo si è sviluppato sul costone sottostate la centralissima via Nazionale. Nel locale era in corso un ricevimento nuziale. I Vigili del fuoco impegnati a garantire la sicurezza delle centinaia di persone presenti

Un rogo di vaste dimensioni si è sviluppato lungo un costone sottostante via Nazionale, a Pizzo, poco fuori il centro abitato della cittadina costiera vibonese. Le fiamme, che si sono originate da più punti, hanno rapidamente avvolto la folta vegetazione al di sopra della linea ferroviaria arrivando a lambire diverse abitazioni.

Minacciato dall’incendio anche un noto ristorante, nel quale era in corso un ricevimento nuziale. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, coordinati sul campo direttamente dal comandante provinciale Salvatore Tafaro.

Gli stessi si sono portati all’interno del locale a presidio dell’incolumità delle centinaia di persone presenti (foto in basso). La situazione appare tuttavia sotto controllo.

LEGGI ANCHE:

Incendi nel Vibonese, in poche ore oltre 20 interventi dei Vigili del fuoco

Vasto incendio in una campagna del Vibonese provoca una vittima (VIDEO)

Incidente stradale nel Vibonese, l’impatto tra due auto provocato da un incendio (VIDEO)

Lotta agli incendi nel Vibonese, potenziato il dispositivo dei Vigili del fuoco