di Enzo Filia

Paura questa sera nel centro storico di Pizzoni, nelle Serre vibonesi, dove una vecchia abitazione è improvvisamente crollata. L'immobile era disabitato da alcune settimane. Fino a un paio di mesi fa sarebbe stato occupato da una coppia di cittadini marocchini.

Il cedimento ha provocato la rottura di un cavo della rete elettrica, causando un blackout che ha interessato parte del centro storico proprio mentre erano in corso i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie.

In piazza Capitano Arena era atteso il concerto del cantautore Santino Cardamone, ma l'interruzione della fornitura di energia elettrica ha reso necessario l'annullamento dell'esibizione.

L'area è stata delimitata con transenne per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco di Pizzoni, Vincenzo Caruso, che ha seguito da vicino le operazioni.

Fortunatamente il crollo non ha provocato feriti. Restano ora da chiarire le cause del cedimento dell'edificio, mentre proseguono gli interventi per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la fornitura di energia elettrica.