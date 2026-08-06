Complessivamente sono 171 le assegnazioni disposte nelle cinque province calabresi. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. Ieri il giuramento di 235 allievi nella Scuola di Vibo

Sono 171 le nuove unità della Polizia di Stato assegnate alla Calabria nell’ambito del piano disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e relativo al mese di luglio 2026. Il rafforzamento interesserà tutte le province della regione e porterà 38 nuove unità nel Vibonese, con una parte consistente del personale destinata al Commissariato di Tropea.

Ad annunciare le assegnazioni è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, esponente di Fratelli d’Italia. «Il piano di assegnazioni - spiega - interesserà tutte le province calabresi: 15 nuovi agenti saranno destinati alla provincia di Catanzaro, 58 a quella di Cosenza, 9 alla provincia di Crotone, 51 alla provincia di Reggio Calabria e 38 alla provincia di Vibo Valentia».

Per quanto riguarda il territorio vibonese, 10 unità saranno assegnate alla Questura di Vibo Valentia, mentre altre 2 andranno a rafforzare l’Ufficio Immigrazione. Il contingente numericamente più consistente, composto da 25 unità, sarà destinato al Commissariato di pubblica sicurezza di Tropea. Un’ulteriore unità prenderà servizio presso la Scuola Allievi Agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia.

Quasi due terzi del personale attribuito alla provincia saranno dunque concentrati sul presidio di Tropea, mentre il resto andrà a incrementare gli organici della Questura, dell’Ufficio Immigrazione e della Scuola di Polizia. Una distribuzione che punta a potenziare la presenza operativa della Polizia di Stato e la capacità di risposta degli uffici dislocati sul territorio provinciale.

Il piano interessa complessivamente tutte le articolazioni territoriali e specialistiche della Polizia di Stato in Calabria. In provincia di Catanzaro arriveranno 15 unità: 10 saranno assegnate alla Questura, 3 all’Ufficio Immigrazione e 2 alla Polizia Postale.

La provincia di Cosenza riceverà il contingente più numeroso, con 58 unità complessive. Cinque saranno destinate alla Questura, 2 all’Ufficio Immigrazione, 2 al Commissariato di Castrovillari, 2 a quello di Corigliano-Rossano e altre 2 al Commissariato di Paola. Al Commissariato di Diamante sono attribuite 35 unità, 13 delle quali già anticipate nei mesi scorsi. Completano il quadro 5 assegnazioni alla Polizia Stradale e 5 alla Polizia Ferroviaria.

Alla provincia di Crotone andranno invece 9 unità, suddivise tra Questura, che ne riceverà 4, Ufficio Immigrazione, con 3 nuovi innesti, e Polizia Postale, alla quale saranno assegnate 2 unità.

Sono 51 le nuove unità destinate alla provincia di Reggio Calabria. Undici entreranno in servizio alla Questura, 3 all’Ufficio Immigrazione, 6 al Commissariato di Cittanova, 6 a quello di Condofuri e 8 al Commissariato di Taurianova. Una risorsa sarà assegnata alla Sisco, 5 alla Polizia Ferroviaria, 10 al Reparto Mobile e una agli uffici tecnici di supporto.

«Questo ulteriore rafforzamento degli organici - conclude il sottosegretario - conferma il grande impegno del Ministero dell’Interno e del Capo della Polizia per garantire una presenza sempre più efficace dello Stato sul territorio e rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini calabresi».

Ieri a Vibo il giuramento di 235 nuovi a agenti di polizia

L’annuncio arriva all’indomani del giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato a Vibo Valentia da 235 agenti in prova del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti. La cerimonia si è svolta il 5 agosto nella Scuola “Andrea Campagna”, alla presenza dello stesso sottosegretario Ferro, del prefetto, del questore e delle autorità civili e militari. I giovani poliziotti, inseriti nel più ampio contingente di oltre tremila allievi formati nelle scuole della Polizia di Stato italiane, raggiungeranno i reparti assegnati per iniziare il tirocinio applicativo e completare il proprio percorso formativo. Si tratta di un passaggio distinto dal piano di rafforzamento degli organici calabresi, ma che conferma il ruolo centrale della struttura vibonese nella formazione dei nuovi agenti.