«La città di Catanzaro si stringe con affetto e sentito cordoglio intorno alla famiglia Martelli, colpita dalla prematura e improvvisa scomparsa di Domenico Martelli, giornalista tra i più conosciuti in Calabria e stimato per il rigore e l’indiscusso acume professionale». È quanto si legge in una nota del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita: «Il legame dei Martelli con il Capoluogo di Regione – continua la nota – è sempre stato solido e assai radicato. Franco, padre di Domenico e indimenticato caporedattore della TgR Calabria, considerava Catanzaro la sua seconda casa natale dopo Portigliola e non smise mai, anche dopo il suo trasferimento a Cosenza, di tenere vivi i suoi contatti e le sue amicizie sui Tre Colli. Sentimenti forti che sopravvivono intatti in Mara, sorella dello scomparso e oggi vice caporedattore di Rai Calabria. Catanzarese di nascita è la mamma del giornalista deceduto. A tutti i suoi familiari, compresa la vice sindaca del Capoluogo, Giusy Iemma, vada la nostra più viva e sincera vicinanza in questo momento di incommensurabile dolore».

Il Pd Calabria: «La Calabria perde una voce autorevole»

Anche il Pd Calabria esprime insieme al senatore Nicola Irto profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli, venuto a mancare all’improvviso all’età di 56 anni mentre era alla guida della propria auto. «Con Domenico Martelli – si legge in una nota del Pd Calabria – la nostra regione perde una voce autorevole e un professionista serio, che ha letto la realtà con autonomia di giudizio, obiettività e coraggio. Il suo lavoro giornalistico, sempre attento e puntuale, ha contribuito ad arricchire il dibattito pubblico calabrese». Il Pd Calabria ricorda in lui «un notista politico di grande correttezza, fedele alla verità dei fatti e al dovere dell’informazione». Il partito si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, dei colleghi e di quanti ne hanno apprezzato il valore umano e professionale.

Franz Caruso: «La sua scomparsa è un colpo al cuore»

«La notizia della prematura ed improvvisa scomparsa di Domenico Martelli mi ha raggiunto come un colpo al cuore, lasciandomi sgomento e incredulo. In queste ore così difficili faccio fatica a trovare parole adeguate per esprimere il dolore che provo». Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso appena appresa la triste notizia della scomparsa del giovane ed apprezzato giornalista. «Non se ne va soltanto un giornalista di razza, lucido e preparato interprete della realtà calabrese – prosegue Franz Caruso - ma anche un amico con cui ho spesso condiviso riflessioni e momenti di confronto sempre profondi e sinceri. Di grande sensibilità, Domenico è sempre stato un uomo ed un professionista di vaglia, spesso pungente, mai banale, capace di interpretare i fatti con uno sguardo critico e mai scontato. Mi stringo con profondo affetto alla moglie Daniela, ai figli ed alle sorelle Mara ed Annalisa. A loro va il mio abbraccio più sincero ed intenso in questo momento di dolore immenso. So che nulla può colmare una perdita così grande, ma spero possano trovare conforto nell’affetto e nella stima che Domenico ha saputo costruire attorno a sé nel corso della sua vita».

«Custodirò gelosamente il ricordo della nostra amicizia – conclude Franz Caruso - delle nostre conversazioni, del suo sguardo sempre attento e intelligente sul mondo. Domenico continuerà a vivere nei suoi scritti, nel segno che ha lasciato nel giornalismo calabrese e nel cuore di chi, come me, ha avuto il privilegio di conoscerlo davvero. La sua memoria resterà viva in tutti noi».

Confindustria Cosenza: «Ha raccontato la politica rispettando la verità»

Anche il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante esprime cordoglio per la scomparsa del giornalista Domenico Martelli.

«Insieme ai colleghi dell’Associazione abbiamo avuto modo di apprezzarne nel tempo le doti professionali, la penna brillante capace di raccontare con sensibilità e rigore il proprio territorio, l’impegno nel seguire la politica e i fatti economici, sempre con sguardo critico, competenza e rispetto per la verità dei fatti».

Per il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano, che si unisce ai sentimenti di vicinanza per la prematura scomparsa del giornalista Domenico Martelli, «colpisce e lascia un segno il suo coraggio nell’intraprendere sempre nuovi percorsi e nel cimentarsi in sfide professionali con rinnovato entusiasmo e determinazione, senza mai perdere il rigore verso la notizia e il rispetto profondo per i lettori».

Confindustria e Ance Cosenza esprimono la partecipazione sincera al dolore di tutta la famiglia.