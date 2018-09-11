La Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Giancarlo Bianchi, ha <strong>confermato la sentenza</strong> del gup emessa il 25 settembre dello scorso anno nell’ambito del procedimento penale nato<strong> dall’operazione denominata “Settimo Cerchio”.</strong> <strong>Condannati,</strong> quindi: <strong>don Felice La Rosa,</strong> 42 anni, di Calimera, <strong>ex parroco di Zungri,</strong> alla pena di 2<strong>\u00A0anni e 4 mesi</strong> e 2.400 euro di multa; <strong>Francesco Pugliese</strong>, 65 anni, di Zungri, alla pena di 2 anni e 8 mesi, più 2.400 euro di multa; <strong>Miroslaev Iliev,</strong> cittadino bulgaro di 30 anni, alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e 18mila euro di multa. Quest’ultimo è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Quali <strong>pene accessorie,</strong> don Felice La Rosa e Francesco Pugliese sono stati interdetti in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela e da qualunque incarico nelle <strong>scuole di ogni ordine e grado</strong>, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-20456"></div>\n\nI tre condannati dovranno altresì <strong>risarcire le parti civili.</strong> L’inchiesta della <strong>Squadra Mobile di Vibo</strong> Valentia ha permesso di fare luce su un giro di <strong>prostituzione minorile e corruzione di minore</strong> aggravata. Le contestazioni coprono un arco temporale che va dal <strong>gennaio al febbraio 2016,</strong> con specifici episodi di corruzione di minore e prostituzione minorile che sarebbero avvenuti a<strong> Zungri, Briatico, Mileto e Vibo.</strong> Il parroco ed il pensionato, secondo l’accusa, avrebbero avuto rapporti sessuali con minorenni – reclutati dal bulgaro Miroslaev Iliev – dietro pagamento di 50 euro a prestazione. Venti euro sarebbero state trattenute dal bulgaro e 30 dal ragazzo minorenne.<span style="text-decoration: underline;"><strong>\u00A0 \u00A0 \u00A0 \u00A0LEGGI ANCHE:\u00A0<a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/4371-don-felice-larosa-parroco-controverso/">Prostituzione minorile: il profilo di don Felice La Rosa, parroco controverso</a></strong></span>\n<span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/4375-prostituzione-minorile-felice-larosa-sospeso-divinis/">Prostituzione minorile, don Felice La Rosa sospeso “a divinis”</a></strong></span>\n<strong><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/11085-prostituzione-minorile-vibonese-mileto-parroco-zungri/">Prostituzione minorile nel Vibonese, quattro richieste di rinvio a giudizio</a></strong>