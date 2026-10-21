Il presidente degli edili Domenico Ceravolo segnala le difficoltà di approvvigionamento di cemento, acciaio e altri materiali indispensabili. Ritardi nelle consegne potrebbero causare lo stop delle lavorazioni e compromettere le scadenze contrattuali. Appello alle istituzioni per una soluzione rapida

La protesta degli autotrasportatori rischia di produrre conseguenze sempre più pesanti anche per il settore delle costruzioni nel Vibonese. Le difficoltà nella movimentazione delle merci e nell'approvvigionamento dei materiali stanno infatti alimentando la preoccupazione delle imprese edili, che potrebbero trovarsi costrette a rallentare o sospendere le lavorazioni nei cantieri. A lanciare l'allarme è Ance Vibo Valentia, attraverso il presidente Domenico Ceravolo, che richiama l'attenzione sulle ripercussioni della mobilitazione per l'intera filiera produttiva.

Il nuovo allarme arriva mentre lo sciopero degli autotrasportatori, iniziato il 16 ottobre, è stato prolungato fino al 27 ottobre, dopo il mancato raggiungimento di una soluzione nell'incontro con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Una situazione che, dopo le difficoltà registrate nella distribuzione dei carburanti e nel rifornimento dei supermercati, minaccia ora di coinvolgere in maniera sempre più diretta anche il comparto edile.

«Il settore delle costruzioni dipende da una filiera produttiva complessa, nella quale la puntualità delle forniture è essenziale per garantire il regolare avanzamento dei lavori», dichiara Ceravolo. «Quando viene meno la continuità degli approvvigionamenti, le conseguenze non si limitano al ritardo di una consegna, ma rischiano di compromettere l'intera organizzazione del cantiere, con ripercussioni sulle imprese, sui lavoratori e sui committenti».

Dai materiali alle scadenze: i rischi per i cantieri

Il problema riguarda soprattutto la disponibilità di cemento, acciaio, laterizi, materiali isolanti, componenti impiantistiche e attrezzature, la cui consegna deve rispettare tempistiche strettamente collegate alle diverse fasi di lavorazione. Un ritardo nell'arrivo delle forniture può quindi tradursi nel fermo di mezzi e maestranze, nel rinvio delle attività programmate e, nei casi più critici, nella sospensione dei lavori.

Le possibili conseguenze non riguardano soltanto le imprese direttamente impegnate nei cantieri, ma anche produttori e distributori di materiali, trasportatori, impiantisti e aziende specializzate, con il rischio di innescare un effetto a catena sull'economia del territorio.

Particolarmente delicata, sottolinea Ance, è la posizione delle aziende impegnate nella realizzazione di opere pubbliche e private, vincolate al rispetto di cronoprogrammi, scadenze contrattuali e impegni economici e organizzativi.

«Le imprese di costruzione operano sulla base di una programmazione precisa, che coinvolge personale, mezzi, fornitori e diverse lavorazioni tra loro collegate», prosegue Ceravolo. «Il protrarsi delle attuali criticità rischia di determinare rallentamenti, maggiori costi e difficoltà nel rispetto dei tempi contrattuali. È una situazione che richiede attenzione e interventi tempestivi, soprattutto per evitare che le conseguenze si estendano a un numero crescente di cantieri».

La comprensione per gli autotrasportatori e l'appello alle istituzioni

Pur evidenziando le ripercussioni della mobilitazione, Ance Vibo Valentia non trascura le ragioni di difficoltà denunciate dagli autotrasportatori, riconoscendo il ruolo essenziale che la categoria svolge nella filiera delle costruzioni.

«Comprendiamo le difficoltà che interessano il mondo dell'autotrasporto, con il quale le nostre imprese intrattengono quotidianamente rapporti di stretta collaborazione. È però indispensabile individuare rapidamente soluzioni che consentano di ripristinare la regolarità delle forniture e assicurare la continuità delle attività produttive», osserva il presidente dell'associazione.

Da qui l'appello rivolto alle istituzioni regionali e alle autorità competenti, affinché favoriscano il superamento delle criticità e garantiscano la circolazione delle merci, prevenendo ulteriori conseguenze sull'avanzamento delle opere.

«Garantire la continuità dei cantieri significa tutelare non soltanto le imprese edili, ma l'intero sistema produttivo e occupazionale collegato alle costruzioni», conclude Ceravolo. «È fondamentale evitare che una difficoltà logistica si trasformi in un ulteriore ostacolo agli investimenti e alla realizzazione delle opere necessarie alla crescita del nostro territorio».

L'auspicio di Ance Vibo Valentia è dunque che si possa arrivare rapidamente a una soluzione capace di rispondere alle esigenze degli autotrasportatori e, contemporaneamente, salvaguardare la continuità delle attività produttive e gli investimenti nel comparto delle costruzioni.