Originaria di Benevento, ha iniziato la carriera nella Polizia di Stato nel 2000 e ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità nella città dello Stretto. Ad accoglierla nel nuovo ufficio il questore Rodolfo Ruperti, il vicario e gli altri funzionari

Nuovo incarico ai vertici della Questura di Vibo Valentia. Il primo dirigente della Polizia di Stato Maria Russo è la nuova responsabile della Divisione Anticrimine, dopo una lunga esperienza professionale maturata alla Questura di Reggio Calabria, dove ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità.

Originaria di Benevento, Maria Russo ha intrapreso la carriera nella Polizia di Stato frequentando, nel 2000, il corso di formazione per commissari. Al termine del percorso, nel 2001, è stata assegnata alla Questura di Reggio Calabria, dove ha sviluppato gran parte della propria esperienza professionale, occupandosi di diversi settori dell'attività di polizia.

Gli incarichi ricoperti a Reggio Calabria

Nel corso degli anni ha ricoperto gli incarichi di funzionario addetto all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dirigente dell'Ufficio Immigrazione, vice capo di Gabinetto e vice dirigente della Divisione Anticrimine. È stata inoltre alla guida dell'Ufficio Minori e dell'Ufficio del Personale, assumendo anche la direzione della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione in assenza del titolare.

Tra gli incarichi più recenti figurano quello di funzionario coordinatore di attività complesse presso la Divisione Anticrimine e, contemporaneamente, la direzione a scavalco dell'Ufficio del Personale.

L'accoglienza del questore Ruperti

La nuova dirigente è stata accolta a Vibo Valentia dal questore Rodolfo Ruperti, insieme al vicario e ai funzionari della Questura. Nel corso dell'incontro le sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.