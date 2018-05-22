Lascia dopo tre anni Filippo Bonfiglio. Al suo posto arriva Andrea Grassi, proveniente da Firenze

Lascia la Questura di Vibo Valentia il questore Filippo Bonfiglio. Al suo posto è stato nominato Andrea Grassi, proveniente dalla Questura di Firenze. Filippo Bonfiglio era arrivato a Vibo Valentia nel maggio del 2015 proveniente dalla Digos di Napoli. Già dirigente della Squadra Mobile di Reggio Calabria, ha diretto il commissariato di Taormina dal 2001 al 2006 per poi passare a dirigere il commissariato di Marsala, in provincia di Trapani, e quindi essere nominato capo della Digos di Palermo.

Andrea Grassi, classe 1966, di origini pugliesi, investigatore di razza, ha affiancato il questore di Firenze Alberto Intini nella veste di vice questore vicario a Firenze dall’ottobre 2016, distinguendosi nell’incarico per professionalità, equilibrio e alto spirito di servizio. Proviene da una famiglia di poliziotti.

Suo padre Giuseppe è stato infatti dirigente della Squadra Mobile di Firenze negli anni ’70. In foto: a sinistra Filippo Bonfiglio, a destra Andrea Grassi LEGGI ANCHE: Festa della Polizia a Vibo, il questore Bonfiglio: «Aumenteremo il nostro impegno» (VIDEO)

Festa della Polizia a Vibo: “Grande impegno contro la criminalità” (VIDEO)

“Esserci sempre”, anche a Vibo Valentia si celebra la festa della Polizia

Polizia in festa per il 164esimo anniversario – FOTO/VIDEO