Il caso di un ristorante risultato impeccabile ai controlli del Nas e che offre lavoro a diversi dipendenti. La spazzatura giace da giorni all’esterno creando danni enormi

Continua a presentare diverse criticità il servizio di raccolta dei rifiuti al ristorante “Bai Wei – Sushi” (cucina cinese-giapponese) che ha aperto nell’ottobre scorso a Vibo Valentia, lungo la Statale 18, riscuotendo sin da subito il favore della clientela. All’ineccepibile conduzione dell’attività fa infatti da contraltare, arrecandogli notevoli danni, un servizio di raccolta dei suoi rifiuti deficitario, carente se non addirittura del tutto assente. Il Comune di Vibo Valentia e la società Dusty, più volte interpellati dal gestore del locale per il tramite del suo avvocato che ha lamentato il grave disservizio, non hanno al momento risolto il problema che crea disagi evidenti di natura igienico-sanitaria.

Le diffide inviate non hanno infatti sortito gli effetti voluti, nonostante la ventilata ipotesi di adire l’autorità giudiziaria per i subiti e subendi danni, così come anche quella di vedersi costretti a non pagare, o pagarlo in misura percentuale di molto ridotta stante le consolidate pronunce delle tante commissioni tributarie, il previsto tributo comunale sui rifiuti. Una situazione indecorosa che testimoniamo attraverso le foto dello stato dei luoghi e che va risolta al più presto.

Il ristorante ha un non indifferente numero di dipendenti, tra cuochi, aiuto cuochi, camerieri ed inservienti e garantisce 115 posti a sedere. La serietà della sua gestione è stata recentemente “certificata” anche da approfonditi controlli dei carabinieri del Nas di Catanzaro che non hanno riscontrato alcun tipo di anomalia o carenza nella qualità del cibo, nella sua conservazione e nella gestione dell’attività, implicitamente confermando la bontà e qualità del servizio offerto, già favorevolmente riscontrata dalla numerosa clientela. La carente raccolta dei rifiuti sta però penalizzando il ristorante oltre misura, in un comune come quello di Vibo Valentia che – già notoriamente dissestato sotto molteplici aspetti – si permette pure il “lusso” di rendere difficile la vita a chi vuol condurre un esercizio commerciale nel pieno rispetto delle regole offrendo un servizio di qualità. Un servizio pubblico essenziale – quale quello della raccolta dei rifiuti – viene infatti svolto a singhiozzo da chi è a ciò preposto, con notevoli ritardi che si spera vengano al più presto eliminati.