La Procura chiede il processo per due giovani e per il proprietario del locale accusato di favoreggiamento personale

Richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm della Procura di Vibo Valentia, Corrado Caputo, per una rapina compiuta il 4 febbraio dello scorso anno a Pernocari di Rombiolo ai danni di un cliente del Roxy Bar che si era portato nell’esercizio commerciale per effettuare una consumazione e comprare un pacchetto di sigarette. Colpito ripetutamente con schiaffi e pugni, Rosario Neri, 31 anni, di Vena Superiore, e Domenico Baldo, 24 anni, di Presinaci (frazione di Rombiolo), sono accusati del reato di rapina aggravata (duemila euro la somma sottratta al cliente del bar), mentre Renato Aversa, 47 anni, di Pernocari di Rombiolo, titolare del Roxy Bar, è accusato del reato di favoreggiamento personale in quanto attraverso le dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria avrebbe cercato – secondo l’accusa – di aiutare Rosario Neri e Domenico Baldo ad eludere le investigazioni o comunque a sottrarsi alle ricerche. Il cliente del bar, vistosi colpito con pugni e schiaffi, avrebbe reagito desistendo però dopo aver visto Rosario Neri con una pistola che portava alla cinta. L’udienza preliminare per l’esame della richiesta di rinvio a giudizio del pm è stata fissata dal gup per il 24 maggio prossimo. Rosario Neri è difeso dall’avvocato Demetrio Procopio, Domenico Baldo dall’avvocato Santo Cortese, mentre Renato Aversa è assistito dall’avvocato Michele Pagnotta.

