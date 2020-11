Rapina al portavalori a Pizzo, il denaro riconsegnato al direttore delle Poste – Video

Cerimonia simbolica nella filiale destinataria dei 60mila euro sottratti da un rapinatore armato, poi arrestato, ad un vigilantes

Si è svolta nell’Ufficio postale di Pizzo, bersaglio della rapina consumatasi ieri, la simbolica cerimonia di riconsegna della somma interamente recuperata dai Carabinieri, oltre 60.000 euro in contanti, alla presenza del comandante della locale Stazione carabinieri, maresciallo Marco Failla, e del direttore provinciale di Poste Italiane, Pietro Adige, sottolineata da un fragoroso applauso degli impiegati e dei clienti in quel momento presenti. Nella circostanza, il direttore, visibilmente commosso, ha voluto sottolineare come «la vicinanza dell’Arma sia fondamentale nei piccoli centri come Pizzo», esaltando il ruolo della Stazione Carabinieri, «determinante nella creazione delle sinergie utili per tutta la comunità». «Oggi l’Arma dei Carabinieri restituisce a Poste Italiane il denaro sottrattole nel corso di una rapina che si è verificata ieri – ha detto il comandante della Compagnia di Vibo Valentia, maggiore Gianfranco Pino -. Siamo in periodo di riscossione delle pensioni e auspichiamo che questa restituzione possa essere utile alla filiale, così da poter continuare ad erogare il proprio servizio in favore dei cittadini».