Controlli dei carabinieri della Compagnia di Tropea: la droga e un bilancino scoperti durante una perquisizione a Santa Maria. Quattro automobilisti risultati positivi all’etilometro con valori fino a 1,13 g/l, patenti ritirate. Complessivamente identificate 172 persone e verificati 93 veicoli

Controlli intensificati dei carabinieri della Compagnia di Tropea sul territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale. Due persone sono state denunciate e circa 252 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Ricadi, mentre quattro automobilisti sono stati segnalati per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.

La marijuana trovata in un villaggio turistico a Ricadi

L’intervento principale è stato effettuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea in località Santa Maria di Ricadi, una delle zone a maggiore vocazione turistica della Costa degli Dei e particolarmente frequentata nel pieno della stagione estiva.

Nel corso di una perquisizione eseguita all’interno di un villaggio turistico, i carabinieri hanno controllato due uomini che alloggiavano nella struttura ricettiva. Nella loro disponibilità è stata rinvenuta una busta contenente circa 252 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La loro posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria nel prosieguo degli accertamenti.

Quattro automobilisti positivi all’etilometro

I controlli della Compagnia di Tropea hanno riguardato anche la circolazione stradale, con servizi mirati alla prevenzione degli incidenti e al contrasto delle condotte ritenute maggiormente pericolose.

Quattro automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Gli accertamenti effettuati mediante etilometro hanno fatto registrare valori compresi tra 0,86 e 1,13 grammi per litro.

Nei confronti dei conducenti sono quindi scattati i provvedimenti previsti dalla normativa, tra cui il ritiro della patente di guida.

Controllate 172 persone e 93 veicoli

Il bilancio complessivo dei servizi svolti dai Carabinieri della compagnia di Tropea comprende 172 persone identificate e 93 veicoli controllati. Sono state inoltre effettuate quattro perquisizioni personali e veicolari.

L’attività rientra nel dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma non soltanto per contrastare la diffusione e lo spaccio di droga, ma anche per prevenire l’infortunistica e l’incidentalità stradale, attraverso verifiche rivolte in particolare a chi si mette alla guida dopo avere assunto alcol o sostanze stupefacenti.