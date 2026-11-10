Nella lettera inviata alla redazione l’uomo racconta i disagi causati dalle condizioni della strada che conduce alla sua abitazione: «Le mie richieste sono rimaste inascoltate, non so più a chi rivolgermi»
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«Quando piove, diventa impraticabile ed impercorribile». Così Antonio Loiacono, 72 anni, descrive in una lettera a Il Vibonese le condizioni della strada comunale che porta alla sua abitazione, in via Calvario, nella zona di Fondo Gazzarano, a Ricadi. Il lettore, che riferisce di essere un malato oncologico, segnala la presenza di buche profonde sulla carreggiata in terra battuta che rendono difficile l’accesso alla sua abitazione.
La richiesta di un intervento
«Le erbacce, mai tagliate, crescono sia sulla carreggiata che ai bordi della stessa», scrive Loiacono. In primavera, aggiunge, la vegetazione arriva a ostacolare il transito delle auto.
Il residente riferisce di aver chiesto più volte al Comune di Ricadi di intervenire, a partire dalla scorsa estate. «Ad oggi, nulla è stato fatto, non so più cosa fare e a chi rivolgermi», scrive nella lettera, con cui torna a chiedere la manutenzione del tratto in vista delle piogge invernali.