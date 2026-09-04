Il nuovo campionamento ha dato esito positivo e il sindaco Domenico Locane ha cancellato le ordinanze del 27 e 31 agosto. Dopo una settimana di stop si può tornare a fare il bagno in uno dei tratti di costa più frequentati della Costa degli Dei

Torre Ruffa torna balneabile. Dopo il divieto scattato nei giorni scorsi a seguito delle analisi non conformi, dal nuovo campionamento effettuato da Arpacal sono arrivati esiti favorevoli e il Comune di Ricadi ha quindi revocato i provvedimenti che impedivano la balneazione in uno dei tratti di costa più frequentati del territorio.

La decisione è contenuta nell’ordinanza sindacale numero 31 del 3 settembre, firmata dal sindaco Domenico Locane, che cancella sia l’ordinanza numero 29 del 27 agosto sia la successiva numero 30 del 31 agosto.

A determinare il nuovo provvedimento è stata la comunicazione trasmessa proprio il 3 settembre dall’Arpacal – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria. La nota, acquisita al protocollo comunale con il numero 17264, contiene i risultati del campionamento suppletivo effettuato in località Torre Ruffa: le nuove analisi hanno dato esito favorevole.

Una settimana dopo il divieto

Si chiude così, nell’arco di una settimana, la vicenda iniziata il 27 agosto, quando il Comune aveva disposto il divieto temporaneo di balneazione a Torre Ruffa dopo che i controlli di routine effettuati dall’Arpacal avevano evidenziato valori non conformi ai parametri previsti dalla normativa.

Il provvedimento aveva inevitabilmente destato attenzione, interessando un tratto di mare nel cuore di uno dei territori a maggiore vocazione turistica della Costa degli Dei e arrivando quando la stagione balneare era ancora pienamente in corso.

Il 31 agosto era poi intervenuta una seconda ordinanza, la numero 30, con la quale il Comune aveva rettificato il precedente provvedimento. Entrambe vengono ora espressamente cancellate dalla nuova ordinanza. Con il ritorno alla normalità dei risultati delle analisi vengono quindi meno le condizioni che avevano imposto lo stop alla balneazione.

Via libera ai bagni a Torre Ruffa

La revoca, pubblicata sull’Albo pretorio e sul portale istituzionale del Comune, sarà comunicata alla cittadinanza anche attraverso l’affissione nelle zone interessate e nelle bacheche pubbliche. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Capitaneria di Porto, alla Polizia municipale, ai Carabinieri di Spilinga e al Dipartimento provinciale Arpacal di Vibo Valentia – Servizio Acque.