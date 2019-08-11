Il caratteristico largo del borgo marinano rimesso a nuovo grazie all’intervento predisposto dall’amministrazione comunale e finanziato dal ministero dell’Interno. Ieri il taglio del nastro

Nuovo look per la caratteristica piazzetta di Santa Maria di Ricadi dopo i lavori di riqualificazione realizzati dal Comune, per un importo di 50mila euro ottenuto allo scopo dal ministero dell’Interno e con fondi propri per la realizzazione dei sottoservizi. I lavori, iniziati a maggio, si sono conclusi nei giorni scorsi e nella giornata di ieri, sabato 10 agosto, la piazza è stata ufficialmente consegnata alla collettività. Alla presenza del sindaco Giulia Russo e della sua Giunta si è svolta una breve cerimonia che ha visto il classico taglio del nastro e la benedizione dell’opera da parte del parroco don Giuseppe Lopresti. L’intervento ha previsto la posa della nuova pavimentazione e l’installazione della nuova illuminazione nonché di diversi elementi di arredo urbano.

«Ora – ha detto il sindaco – toccherà anche a ci abita mantenere questa bellezza. Ho fortemente voluto che questa piazzetta, in un posto magico come Santa Maria, fosse rimessa a nuovo e in tanti, residenti e turisti, hanno mostrato apprezzamento per la riqualificazione. Abbiamo dimostrato che se si vuole, nonostante i mille problemi, i lavori possono essere realizzati bene ed anche in breve tempo». A sottolineare l’importanza dell’evento il buffet offerto dall’amministrazione comunale con la collaborazione dei due ristoranti della piazzetta e il concerto, in serata, della cover band dei Matia Bazar.