I controlli messi in atto dalle Fiamme gialle hanno interessato diversi stabilimenti balneari lungo tutto il litorale, in due sono state riscontrate irregolarità. I titolari denunciati alla Procura

Nell’ambito del piano regionale di intensificazione dei servizi per il contrasto all’economia illegale durante la stagione estiva, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza e del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, hanno eseguito un’articolata attività di controllo lungo il litorale del comune di Ricadi, finalizzata alla tutela del demanio marittimo, al contrasto dell’abusivismo e alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro.

L’attività ha interessato diversi stabilimenti balneari ubicati in località a elevata vocazione turistica, dove sono stati effettuati accertamenti documentali e sopralluoghi per verificare la regolarità delle concessioni demaniali e delle occupazioni di suolo pubblico.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate, in due distinte attività economiche, occupazioni di aree appartenenti al demanio marittimo in assenza dei prescritti titoli concessori.

In particolare, presso una ditta individuale operante nel settore balneare sono stati sottoposti a sequestro preventivo 18 ombrelloni e 38 lettini, installati su un’area demaniale di circa 143 metri quadrati, con contestuale deferimento del titolare alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. In un secondo intervento sono stati invece sequestrati 29 ombrelloni e 57 lettini, collocati su un’ulteriore area demaniale di circa 243 metri quadrati, anch’essa occupata senza i prescritti titoli. Anche in questo caso il legale rappresentante della società è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Successivamente, nel corso di ulteriori attività ispettive svolte in medesima località, i finanzieri hanno inoltre effettuato verifiche presso una struttura ricettiva per accertare il rispetto della normativa in materia di lavoro, acquisendo la documentazione relativa al personale impiegato e avviando gli ulteriori approfondimenti del caso.

Complessivamente, l’attività ha portato al sequestro di 47 ombrelloni e 95 lettini, installati abusivamente su quasi 400 metri quadrati di demanio marittimo, restituendo alla collettività porzioni di litorale destinate alla libera fruizione e contrastando forme di occupazione irregolare del patrimonio pubblico.