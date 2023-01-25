Tutti gli articoli di Cronaca
Sono in totale 25 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Catanzaro, denominata “Rinascita Scott 3” -Assocompari“, contro diversi elementi di Sant’Onofrio interessati da un’inchiesta sviluppata dai carabinieri del Ros.
Questi gli indagati: Raffaele Arone, nato a Carmagnola, 48 anni; Giovanni Barone, nato a Roma, 63 anni, residente a Milano (carcere); Saverio Boragina, 71 anni, di Francavilla Angitola (divieto di esercitare attività imprenditoriale); Basilio Caparrotta, 61 anni, di Sant’Onofrio (carcere); Basilio Caparrotta, di 51 anni, di Sant’Onofrio (carcere); Gerardo Caparrotta, 55 anni, residente a Piscopio (carcere); Domenico Cichello, 43 anni, detto “kilo Salvatore”, nativo di Vibo Valentia ma residente a Varedo (MB); Danilo Fiumara, 54 anni, di Francavilla Angitola; Giuseppe Fortuna, 46 anni, detto “Pope”, di Filogaso (carcere); Giuseppe Fortuna, 54 anni, detto “Pino”, di Vibo Valentia (carcere); Gaetano Loschiavo, 35 anni, di Pizzo (carcere); Francesco Santaguida, 45 anni, di Sant’Onofrio, residente a Torino; Edina Margit Szilagyie, 57 anni, di Budapest (carcere); Eva Szilagyie, 54 anni, di Budapest ma residente a Milano (divieto di esercitare attività imprenditoriale); Michele Vitale, 44 anni, di Chieri, residente ad Andezeno; Loris Junior Aracri, 33 anni, di Pizzo; Kenneth David Baxter, 70 anni, residente nel Regno Unito; Giuseppina De Luca, 55 anni, di Vibo Valentia; Anna Maria Durante, 48 anni, di Vibo Valentia, ma residente a Milano (divieto di esercitare attività imprenditoriale); Luigi Fortuna, 57 anni, detto “Mastro Gino”, di Ionadi; Gavin Marc Kaye, 60 anni, di Londra; Antonella Silvia Serrao, 59 anni, nata a Francavilla Angitola residente a Pizzo; Anthony Rees, 59 anni, nato a Cookham (Gli), residente a Milano; Fabrizio Solimeno, 33 anni, di Torino; Sona Vesholli, 30 anni, albanese, residente a Torino.
