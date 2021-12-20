E’ stato condannato a 4 anni per reati legati alla detenzione di armi da ricondursi al clan Accorinti di Zungri

Il gup di Catanzaro ha disposto gli arresti domiciliari per Michele Galati, 41 anni, di Mileto, tratto in arresto nell’operazione Rinascita Scott in ordine a diverse ipotesi di detenzioni di armi da ricondursi al clan Accorinti di Zungri. Michele Galati, difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Monteleone, ha optato per il giudizio abbreviato conclusosi con la sentenza emessa dal gup distrettuale, Claudio Paris il quale – a fronte di una richiesta di pena a 6 anni ed 8 mesi – l’ha condannato 4 anni di reclusione. I difensori hanno quindi rappresentato l’affievolimento delle esigenze cautelari e, dunque, la possibilità per l’assistito di accedere ad una misura meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari.

