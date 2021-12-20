Tutti gli articoli di Cronaca
Il gup di Catanzaro ha disposto gli arresti domiciliari per Michele Galati, 41 anni, di Mileto, tratto in arresto nell’operazione Rinascita Scott in ordine a diverse ipotesi di detenzioni di armi da ricondursi al clan Accorinti di Zungri. Michele Galati, difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Giuseppe Monteleone, ha optato per il giudizio abbreviato conclusosi con la sentenza emessa dal gup distrettuale, Claudio Paris il quale – a fronte di una richiesta di pena a 6 anni ed 8 mesi – l’ha condannato 4 anni di reclusione. I difensori hanno quindi rappresentato l’affievolimento delle esigenze cautelari e, dunque, la possibilità per l’assistito di accedere ad una misura meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari.
