Nuova udienza stamane in Tribunale a Vibo Valentia per il processo nei confronti di 17 imputati coinvolti nel troncone dell’operazione Rinascita Scott passato per competenza alla Procura ordinaria. Si tratta delle posizioni che erano state in precedenza stralciate dall’inchiesta ad opera della Dda di Catanzaro e trasmesse per competenza funzionale e territoriale – in quanto caduta l’aggravante mafiosa – alla Procura di Vibo che ha poi chiesto ed ottenuto dal gup il rinvio a giudizio. Dinanzi al nuovo Collegio presieduto dal giudice Gabriella Lupoli (a latere i giudici Viale e De Santi), l’ufficio di Procura ha chiesto stamane la revoca dell’ordinanza mediante la quale il precedente Collegio aveva rigettato la richiesta del pm di poter acquisire direttamente le informative di reato nonché tutti gli altri atti di indagine. La Procura di Vibo ha infatti sostenuto che i difensori degli imputati erano già a conoscenza dell’attività di indagine in quanto espletata nel troncone principale dell’operazione Rinascita Scott. Da ricordare che il precedente Collegio ha accolto l’eccezione dei difensori sull’inutilizzabilità di alcune informative di reato redatte dagli investigatori che non sarebbero state fatte confluire nel fascicolo del pubblico ministero e, quindi, in violazione del diritto di difesa.

Attesa oggi la nuova richiesta della Procura per la revoca della precedente ordinanza, il Tribunale collegiale si è nuovamente riservato su tale questione rinviando al 16 dicembre per decidere se sentire alcuni testi - compreso l’esame del collaboratore Andrea Mantella - oppure acquisire le informative di reato nonché le altre attività di indagine espletate nel più ampio procedimento di Rinascita Scott. Da ricordare che l’operazione Rinascita Scott è scattata il 19 dicembre 2019. Il troncone del processo passato per competenza alla Procura di Vibo ha registrato la prima udienza dibattimentale il 29 maggio 2024. Ad oltre due anni e mezzo dall’inizio del processo, quindi, si è ancora fermi alle questioni preliminari, mentre gli altri tronconi rimasti di competenza della Dda di Catanzaro sono già arrivati uno in Cassazione e l’altro (rito ordinario) alla sentenza d’appello.

Gli imputati a Vibo



Questi tutti gli imputati: Giovanni Giamborino, 64 anni, di Piscopio (condannato a 13 anni e 6 mesi in appello nel troncone principale di Rinascita Scott, difeso dagli avvocati Valerio Vianello Accorretti e Alessandro Diddi); Gianluca Callipo, 43 anni, ex sindaco di Pizzo (assolto nel troncone principale di Rinascita Scott, difeso dagli avvocati Armando Veneto e Vincenzo Trungadi); Danilo Tripodi, 43 anni, di Vibo Valentia, assistente giudiziario del Tribunale di Vibo (assolto in appello nel troncone principale di Rinascita Scott, a fronte di una richiesta a 14 anni, difeso dagli avvocati Sergio Rotundo e Alice Massara); Antonella Bartolotti, 43 anni, di Pizzo Calabro (difesa dagli avvocati Giovanni Vecchio e Sandro D’Agostino); Giuseppe Feroleto, 34 anni, di Pizzo (avvocato Sandro D’Agostino); Filippo Fuscà, 44 anni, di Vibo Valentia (avvocati Salvatore Pronestì e Giuseppe Bagnato); Renato Iannello, 50 anni, di San Gregorio d’Ippona (avvocati Salvatore Staiano e Gregorio Viscomi); Nicola Larobina, 63 anni, di Arena, ausiliario all’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia (avvocato Antonio Barilaro); Michele Larobina, 77 anni, di Arena (fratello di Nicola), funzionario della Prefettura di Vibo Valentia (avvocati Mariateresa Larobina e Luca Cianferoni); Marco Lo Bianco, 41 anni, di Vibo Valentia (avvocato Walter Franzè); Francesco Marcello, 45 anni, di Pizzo (avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga); Giuseppe Mercatante, 58 anni, di San Costantino Calabro (avvocati Aldo Currà e Alfredo Mercatante); Filippo Polistena, 49 anni, di Vibo Valentia (avvocati Walter Franzè e Santo Cortese); Nazzareno Pugliese, 76 anni, di San Costantino Calabro (avvocato Giuseppe Bagnato); Michelino Scordamaglia, 50 anni, di Vibo Marina; Claudio Solano, 51 anni, di Pizzo Calabro (avvocato Elisabetta Solano); Antonio Fuoco, 68 anni, di Vibo Valentia (avvocato Salvatore Sorbilli).

I reati contestati

Corruzione elettorale il reato ipotizzato nei confronti dell’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, di Claudio Solano e dei coniugi Francesco Marcello e Antonella Bartolotti, tutti di Pizzo. Rivelazione di segreti d’ufficio è invece l’accusa per Danilo Tripodi, assistente giudiziario del Tribunale di Vibo Valentia. L’accusa di rivelazione di segreti d’ufficio viene contestata a Danilo Tripodi in concorso con Nicola Larobina, ausiliario all’Ufficio del Giudice di Pace di Vibo, e con Michele Larobina, funzionario della Prefettura di Vibo Valentia. Con loro è imputato per lo stesso reato pure Renato Iannello, di San Gregorio d’Ippona, ritenuto l’amministratore di fatto e l’effettivo dominus della ditta individuale “Casanuova Costruzioni, aggiudicatario anche dei lavori di pavimentazione eseguiti al Tribunale di Vibo Valentia, sede di via Lacquari. A Danilo Tripodi viene contestato anche il reato di favoreggiamento reale nei confronti di Renato Iannello. Danilo Tripodi e il cugino Marco Lo Bianco sono poi accusati di aver acquisito altre notizie d’ufficio che dovevano rimanere segrete.

Usura è invece l’accusa mossa a Nazzareno Pugliese di San Costantino Calabro e Giovanni Giamborino di Piscopio, mentre in altro caso Nazzareno Pugliese avrebbe agito insieme al compaesano Giuseppe Mercatante. Filippo Fuscà e Michelino Scordamaglia sono invece accusati della detenzione illegale di due fucili, mentre per Giuseppe Feroleto l’accusa è quella di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 9, arma con la quale il 9 marzo del 2017 avrebbe aperto il fuoco (è accusato per questo del reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi) all’indirizzo dell’autovettura sulla quale viaggiavano la propria fidanzata ed un’altra ragazza rimasta ferita ad una gamba. L’imprenditore Filippo Polistena è infine accusato di concorso in truffa (80 euro il valore) per la tumulazione delle salme dei migranti nel cimitero di Bivona, avvenuta tra il 2016 ed il 2017 con mattoni forati anziché pieni, in violazione del regolamento di polizia mortuaria. Con lui è imputato pure Antonio Fuoco, custode del cimitero di Bivona.