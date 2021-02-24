Nell’aula bunker di Lamezia Terme, dinanzi al gup distrettuale, la Dda di Catanzaro ha terminato la propria requisitoria contro i clan del Vibonese. Gli imputati di tale filone sono 91, ecco le pene richieste e le assoluzioni

Requisitoria conclusa con le richieste di pena (per 84 imputati) nel troncone con rito abbreviato del maxi-processo Rinascita-Scott che si sta svolgendo nella nuova aula bunker della zona industriale di Lamezia Terme dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris. Gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato (quindi con un processo a porte chiuse ed allo stato degli atti ma che, in caso di condanna, godranno di uno sconto di pena pari ad un terzo) sono in totale 91. Con il rito abbreviato processati, fra gli altri, i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”. [Continua dopo la pubblicità]

Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera; Leoluca Lo Bianco, di Vibo Valentia; Francesco Antonio Pardea, di Vibo Valentia; Domenico Pardea, di Pizzo Calabro.

Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda e per Carmela Cariello, 70 anni, impiegata del Tribunale di Vibo accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in corruzione in atti giudiziari con l’aggravante delle finalità mafiose.

Nell’aula bunker di Lamezia Terme le richieste di pena sono state lette personalmente dal procuratore Nicola Gratteri con accanto i pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci. La principale accusa è quella di associazione mafiosa, ma non mancano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento ed usura. Prossima udienza il 12 marzo per discussione delle parti civili e inizio discussione delle difese degli imputati. [Continua in basso]

Questo l’elenco completo delle richieste di pena per gli imputati che vengono processati con il rito abbreviato:



ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995, chiesti 14 anni



ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni e 8 mesi



BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi, chiesti 4 anni



BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo, chiesti 12 anni



BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo, chiesti 18 anni



BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni e 18mila euro di multa



CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni



CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni



CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni



CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni



CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo, chiesti 7 anni, 6 mesi e 20 giorni



CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera, chiesti 3 anni e 6 mesi



CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia, chiesti 16 anni



CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma, chiesti 3 anni



COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo, chiesti 3 anni



COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia, assoluzione



CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato, chiesti 18 anni



D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia, chiesti 18 anni



D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia, chiesti 16 anni



D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni



DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera, chiesti 2 anni e 6 mesi



DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo, chiesti 8 anni e 30 mila euro di multa



DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo, chiesti 4 anni e 6 mesi



DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria, chiesti 8 anni e 50mila euro



DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio, chiesti 14 anni



DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro, chiesti 1 anno e 10 mesi



DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia, chiesti 15 anni



FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro, assoluzione



FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962, chiesto 1 anno e 6 mesi



FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio, chiesti 8 anni



FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo, chiesto 1 anno e 6 mesi



FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni



GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto, chiesti 6 anni e 8 mesi e 14mila euro di multa



GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera, chiesti 6 anni



GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera, chiesti 14 anni



GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina, chiesti 20 anni



GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona, chiesto un anno, più assoluzione per l’associazione mafiosa



GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 20 anni



GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni e 6mila euro di multa



GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera, chiesti 3 anni e 4 mesi



GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera, chiesto 1 anno e 6 mesi



GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi, chiesti 6 anni



GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi, assoluzione



GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi, assoluzione



GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 18 anni



GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo, chiesti 3 anni



IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 5 anni



LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi, chiesto 1 anno e 8 mesi



LO BIANCO Giuseppe, nato il 18.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 3 anni

LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni



LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia, chiesto 1 anno e 6 mesi



LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni



LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni



LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio, chiesti 16 anni



MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni



MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina, chiesti 16 anni



MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia, chiesti 14 anni



MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia), chiesti 8 mesi



MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni e 6 mesi



MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari, chiesti 12 anni



MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico, chiesti 3 anni



MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo, chiesti 4 anni



MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo, chiesti 3 anni



MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni, 3 mesi e 6mila euro di multa



NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico, chiesti 20 anni



ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia, chiesti 14 anni



PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia, chiesti 6 anni e 20mia euro di multa



PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia, chiesti 4 anni [Continua in basso]

PARDEA Domenico, cl. ’67, di Vibo, residente a Pizzo, chiesti 20 anni

PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni



PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio, chiesti 14 anni



PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera, chiesti 3 anni e 4 mesi

POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria, chiesti 8 anni e 8 mesi

PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi, chiesti 10 anni e 10 mesi



PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia, chiesti 15 anni

RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore), chiesti 10 anni e 10 mesi

RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera, chiesti 12 anni e 6 mesi

SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni, chiesti 16 anni

SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri, chiesti 4 anni

SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo, assoluzione

SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero, assoluzione

TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico, chiesti 12 anni e 6 mesi

TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese), chiesti 4 anni e 12mila euro

VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera, chiesti 6 anni

VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano, chiesti 6 anni

VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia, chiesti 4 anni