Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Requisitoria conclusa con le richieste di pena (per 84 imputati) nel troncone con rito abbreviato del maxi-processo Rinascita-Scott che si sta svolgendo nella nuova aula bunker della zona industriale di Lamezia Terme dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris. Gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato (quindi con un processo a porte chiuse ed allo stato degli atti ma che, in caso di condanna, godranno di uno sconto di pena pari ad un terzo) sono in totale 91. Con il rito abbreviato processati, fra gli altri, i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo Arena, Gaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”. [Continua dopo la pubblicità]
Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera; Leoluca Lo Bianco, di Vibo Valentia; Francesco Antonio Pardea, di Vibo Valentia; Domenico Pardea, di Pizzo Calabro.
Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda e per Carmela Cariello, 70 anni, impiegata del Tribunale di Vibo accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in corruzione in atti giudiziari con l’aggravante delle finalità mafiose.
Nell’aula bunker di Lamezia Terme le richieste di pena sono state lette personalmente dal procuratore Nicola Gratteri con accanto i pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci. La principale accusa è quella di associazione mafiosa, ma non mancano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento ed usura. Prossima udienza il 12 marzo per discussione delle parti civili e inizio discussione delle difese degli imputati. [Continua in basso]
Questo l’elenco completo delle richieste di pena per gli imputati che vengono processati con il rito abbreviato:
ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995, chiesti 14 anni
ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni e 8 mesi
BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi, chiesti 4 anni
BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo, chiesti 12 anni
BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo, chiesti 18 anni
BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni e 18mila euro di multa
CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni
CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni
CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni
CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo, chiesti 7 anni, 6 mesi e 20 giorni
CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera, chiesti 3 anni e 6 mesi
CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia, chiesti 16 anni
CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma, chiesti 3 anni
COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo, chiesti 3 anni
COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia, assoluzione
CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato, chiesti 18 anni
D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia, chiesti 18 anni
D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia, chiesti 16 anni
D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni
DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera, chiesti 2 anni e 6 mesi
DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo, chiesti 8 anni e 30 mila euro di multa
DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo, chiesti 4 anni e 6 mesi
DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria, chiesti 8 anni e 50mila euro
DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio, chiesti 14 anni
DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro, chiesti 1 anno e 10 mesi
DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia, chiesti 15 anni
FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro, assoluzione
FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962, chiesto 1 anno e 6 mesi
FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio, chiesti 8 anni
FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo, chiesto 1 anno e 6 mesi
FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto, chiesti 6 anni e 8 mesi e 14mila euro di multa
GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera, chiesti 6 anni
GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera, chiesti 14 anni
GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina, chiesti 20 anni
GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona, chiesto un anno, più assoluzione per l’associazione mafiosa
GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 20 anni
GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni e 6mila euro di multa
GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera, chiesti 3 anni e 4 mesi
GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera, chiesto 1 anno e 6 mesi
GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi, chiesti 6 anni
GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi, assoluzione
GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi, assoluzione
GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 18 anni
GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo, chiesti 3 anni
IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 5 anni
LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi, chiesto 1 anno e 8 mesi
LO BIANCO Giuseppe, nato il 18.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 3 anni
LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia, chiesto 1 anno e 6 mesi
LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio, chiesti 16 anni
MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni
MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina, chiesti 16 anni
MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia, chiesti 14 anni
MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia), chiesti 8 mesi
MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni e 6 mesi
MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari, chiesti 12 anni
MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico, chiesti 3 anni
MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo, chiesti 4 anni
MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo, chiesti 3 anni
MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni, 3 mesi e 6mila euro di multa
NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico, chiesti 20 anni
ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia, chiesti 14 anni
PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia, chiesti 6 anni e 20mia euro di multa
PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia, chiesti 4 anni [Continua in basso]
PARDEA Domenico, cl. ’67, di Vibo, residente a Pizzo, chiesti 20 anni
PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni
PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio, chiesti 14 anni
PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera, chiesti 3 anni e 4 mesi
POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria, chiesti 8 anni e 8 mesi
PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi, chiesti 10 anni e 10 mesi
PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia, chiesti 15 anni
RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore), chiesti 10 anni e 10 mesi
RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera, chiesti 12 anni e 6 mesi
SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni, chiesti 16 anni
SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri, chiesti 4 anni
SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo, assoluzione
SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero, assoluzione
TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico, chiesti 12 anni e 6 mesi
TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese), chiesti 4 anni e 12mila euro
VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera, chiesti 6 anni
VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano, chiesti 6 anni
VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia, chiesti 4 anni