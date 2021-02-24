Requisitoria conclusa con le richieste di pena (per 84 imputati) nel troncone con rito abbreviato del maxi-processo Rinascita-Scott che si sta svolgendo nella nuova aula bunker della zona industriale di Lamezia Terme dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris. Gli imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato (quindi con un processo a porte chiuse ed allo stato degli atti ma che, in caso di condanna, godranno di uno sconto di pena pari ad un terzo) sono in totale 91. Con il rito abbreviato processati, fra gli altri, i collaboratori di giustizia di Vibo Valentia, Bartolomeo ArenaGaetano Cannatà e Michele Camillò, oltre ad Emanuele Mancuso di Nicotera, “rampollo” dell’omonimo clan di Limbadi e figlio del più noto Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”. [Continua dopo la pubblicità]

Rito abbreviato pure per: Domenico Camillò, 79 anni, indicato quale capo della ‘ndrina di Vibo dei Pardea-Camillò-Macrì; Orazio De Stefano, posto a capo dell’omonimo clan di Reggio Calabria; Carmelo D’Andrea di Vibo Valentia, alias “Coscia d’Agnejiu”; Michele Fiorillo, detto “Zarrillo”, di Piscopio; Nazzareno Franzè, detto “Paposcia”, di Vibo Valentia; Pasquale Gallone di Nicotera Marina (indicato come vicino al boss Luigi Mancuso); Gregorio Gasparro di San Gregorio d’Ippona; Gregorio Giofrè di San Gregorio d’Ippona; Domenico Macrì, alias “Mommo”; Gregorio Niglia di Briatico; Salvatore Tulosai di Vibo Valentia; Giovanni Rizzo di Nicotera; Leoluca Lo Bianco, di Vibo Valentia; Francesco Antonio Pardea, di Vibo Valentia; Domenico Pardea, di Pizzo Calabro.

Abbreviato anche per l’ex testimone di giustizia Giuseppe Scriva, detto “Pepè”, di Vibo Valentia, per l’avvocato del Foro di Vibo (ed imprenditore) Vincenzo Renda e per Carmela Cariello, 70 anni, impiegata del Tribunale di Vibo accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in corruzione in atti giudiziari con l’aggravante delle finalità mafiose.
Nell’aula bunker di Lamezia Terme le richieste di pena sono state lette personalmente dal procuratore Nicola Gratteri con accanto i pm della Dda di Catanzaro, Andrea Mancuso, Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci. La principale accusa è quella di associazione mafiosa, ma non mancano le contestazioni per diversi tentati omicidi, narcotraffico, intestazione fittizia di beni, estorsione, corruzione, danneggiamento ed usura. Prossima udienza il 12 marzo per discussione delle parti civili e inizio discussione delle difese degli imputati. [Continua in basso]

Questo l’elenco completo delle richieste di pena per gli imputati che vengono processati con il rito abbreviato:

ALESSANDRIA Serafino, alias “Pitta”, di Zungri, nato 11.08.1995, chiesti 14 anni

ARENA Bartolomeo, nato il 15.11.1976, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni e 8 mesi

BALDO Manuele, nato il 29.05.1966, di Ionadi, chiesti 4 anni

BARBA Raffaele Antonio Giuseppedetto “Pino Presa” nato il 06.01.1968, di Vibo, chiesti 12 anni

BELISITO Luca, nato il 25.04.1990, di Pizzo, chiesti 18 anni

BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato il 22.12.1981, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni e 18mila euro di multa

CAMILLO’ Domenico, nato 01.09.1941, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni                           

CAMILLO’ Michele, nato il 22.11.1982, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni

CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu”, nato il 03.01.1974, di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), chiesti 4 anni

CARCHEDI Paolo, nato il 16.08.1963, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

CARIELLO Carmela detta “Melina”, nata il 25.05.1954 di Vibo, chiesti 7 anni, 6 mesi e 20 giorni

CAVALLARO Gianluigi, nato il 30.12.1986, di Nicotera, chiesti 3 anni e 6 mesi

CHIARELLA Carmelo, 29 anni, di Vibo Valentia, chiesti 16 anni

CHILLA Emanuela, 23 anni, di Roma, chiesti 3 anni

COMERCI Sapienza, 70 anni, di Vibo, chiesti 3 anni

COMITO Francesca, 39 anni, di Vibo Valentia, assoluzione

CRACOLICI Domenico, 38 anni, di Maierato, chiesti 18 anni

D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, nato il 4.06.1958, di Vibo Valentia, chiesti 18 anni

D’ANDREA Giovanni nato il 27.10.1986, di Vibo Valentia, chiesti 16 anni

D’ANDREA Pasquale, nato il 27.04.1989, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni

DE CERTO Giuseppe, nato il 27.04.1993, di Nicotera, chiesti 2 anni e 6 mesi

DE GAETANO Fabio, nato il 12.03.1980, di Rombiolo, chiesti 8 anni e 30 mila euro di multa

DE GAETANO Nicola, nato il 18.02.1988, di Rombiolo, chiesti 4 anni e 6 mesi

DE STEFANO Orazio, nato il 11.02.1959, boss dell’omonimo clan di Reggio Calabria, chiesti 8 anni e 50mila euro

DI MICELI Filippo nato il 04.02.1971, di Piscopio, chiesti 14 anni

DI VIRGILIO Antonio nato il 02.11.1960, di Catanzaro, chiesti 1 anno e 10 mesi

DOMINELLO Michele, nato il 08.06.1991, di Vibo Valentia, chiesti 15 anni

FAMA’ Matteo nato il 15.06.1990, di Pizzo Calabro, assoluzione

FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962, chiesto 1 anno e 6 mesi

FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato il 12.03.1986, di Piscopio, chiesti 8 anni

FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola il giorno 01.02.1956, residente a Pizzo, chiesto 1 anno e 6 mesi

FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato il 05.07.1962, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

GALATI Michele, nato il 01.11.1980, di Mileto, chiesti 6 anni e 8 mesi e 14mila euro di multa

GALLONE Cristiano, nato il 06.11.1970, di Nicotera, chiesti 6 anni

GALLONE Francesco, nato il 11.07.1983, di Nicotera, chiesti 14 anni

GALLONE Pasquale, nato il 30.8.1960, di Nicotera Marina, chiesti 20 anni

GASPARRO Francesco, nato il 02.10.1971, di San Gregorio d’Ippona, chiesto un anno, più assoluzione per l’associazione mafiosa

GASPARRO Gregorio, nato il 06.07.1971, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 20 anni

GENTILE Sergio (alias Toba), nato il 14.06.1979, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni e 6mila euro di multa

GERACE Annunziata Carmela, nata il 14.07.1974 di Nicotera, chiesti 3 anni e 4 mesi

GERACE Francesco, nato il 26.11.1978, di Nicotera, chiesto 1 anno e 6 mesi

GIARDINO Gabriele nato il 30.07.1996, di Rizziconi, chiesti 6 anni

GIARDINO Girolamo, nato il 05.02.1964, di Rizziconi, assoluzione

GIARDINO Michele, nato il 04.12.1991, di Rizziconi, assoluzione

GIOFRE’ Gregorio, nato il 09.12.1963, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 18 anni

GRADIA Emanuela, nata il 09.04.1976, di Rombiolo, chiesti 3 anni

IANNELLO Francesco, nato il 22.08.1980, di San Gregorio d’Ippona, chiesti 5 anni

LA BELLA Francesco, nato il 04.01.1984, di Ionadi, chiesto 1 anno e 8 mesi

LO BIANCO Giuseppe, nato il 18.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 3 anni

LO BIANCO Leoluca, nato il 17.01.1959, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

LO BIANCO Maria Carmelina, nata il 22.04.1964, di Vibo Valentia, chiesto 1 anno e 6 mesi

LO BIANCO Nicola, nato il 21.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato il 09.09.1972, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni

LOPREIATO Giuseppe, nato il 29.10.1994, di Sant’Onofrio, chiesti 16 anni

MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato il 12.08.1984, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni

MACRI’ Luciano, nato il 30.06.1968, di Vibo Marina, chiesti 16 anni

MANCO Michele, nato il 09.05.1988, di Vibo Valentia, chiesti 14 anni

MANCUSO Emanuele, nato il 14.02.1988, di Nicotera (collaboratore di giustizia), chiesti 8 mesi

MANTELLA Vincenzo, nato il 25.09.1986, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni e 6 mesi

MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato il 16.06.1970, di Mesiano di Filandari, chiesti 12 anni

MAZZITELLI Vincenzo, nato il 06.09.1973, di Briatico, chiesti 3 anni

MAZZOTTA Francesca, nata il 15.05.1995, di Pizzo, chiesti 4 anni

MAZZOTTA Mariangela, nata il 28.05.1992, di Pizzo, chiesti 3 anni

MORGESE Rossana, nata il 15.10.1988, di Vibo Valentia, chiesti 6 anni, 3 mesi e 6mila euro di multa

NIGLIA Gregoriodetto “Lollo” nato il 08.04.1983, di Briatico, chiesti 20 anni

ORECCHIO Filippo nato il 28.07.1995, di Vibo Valentia, chiesti 14 anni

PALAMARA Emiliano, nato il 30.05.1971, di Parghelia, chiesti 6 anni e 20mia euro di multa

PANETTA Costantino, nato il 17.04.1984, di Vibo Valentia, chiesti 4 anni [Continua in basso]

PARDEA Domenico, cl. ’67, di Vibo, residente a Pizzo, chiesti 20 anni

PARDEA Francesco Antonio, nato il 10.03.1986, di Vibo Valentia, chiesti 20 anni

PATANIA Antonio, nato il 20.08.1985, di Sant’Onofrio, chiesti 14 anni

PERFIDIO Rosalba, nata il 12.07.1964, di Nicotera, chiesti 3 anni e 4 mesi
POLIMENO Lorenzo, nato il 04.10.1977, di Reggio Calabria, chiesti 8 anni e 8 mesi
PRESTANICOLA Andrea, nato il 29.11.1986, di Ionadi, chiesti 10 anni e 10 mesi

PRESTIA Domenico, nato il 18.01.1970, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato il 18.02.1984, di Vibo Valentia, chiesti 15 anni
RENDA Vincenzo, nato il 30.10.1971, di Vibo Valentia (avvocato e imprenditore), chiesti 10 anni e 10 mesi
RIZZO Giovanni, nato il 29.10.1982, di Nicotera, chiesti 12 anni e 6 mesi
SACCHINELLI Saverio, nato il 17.07.1982, di Pizzoni, chiesti 16 anni
SALAMO’ Giuseppe, nato il 23.06.1980, di Zungri, chiesti 4 anni
SCALAMANDRE’ Fabio, 44 anni, di Vibo, assoluzione
SCRIVA Giuseppe, nato il 14.01.1960, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
SOLANO Raffaele, nato il 19.10.1980, di San Calogero, assoluzione
TAVELLA Pasquale, nato il 19.01.1986, di Briatico, chiesti 12 anni e 6 mesi
TULOSAI Salvatore, nato il 07.05.1959, di Vibo Valentia, chiesti 12 anni
VANACORE Paolo nato il 12.09.1971, di Uboldo (Varese), chiesti 4 anni e 12mila euro
VARDE’ Francesco, 68 anni, di Nicotera, chiesti 6 anni
VECCHIO Giovanni, nato il 07.09.1958, di Milano, chiesti 6 anni
VITRO’ Luigi, nato il 06.11.1974, di Vibo Valentia, chiesti 4 anni