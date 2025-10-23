Ritorna in totale libertà Vincenzo Mantella, 38 anni, di Vibo Valentia, imputato nel maxiprocesso Rinascita Scott. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro (presidente Emma Sonni) ha infatti accolto il ricorso degli avvocati Diego Brancia e Francesco Sabatino avverso l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento dalle ore 20.30 alle ore 6.00 del mattino. Tale misura cautelare era stata applicata a Vincenzo Mantella dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione il 23 maggio scorso della condanna a 12 anni rimediata nel troncone con rito abbreviato del maxiprocesso Rinascita Scott.

Vincenzo Mantella dovrà essere giudicato nel grado di rinvio (Corte d’Appello di Catanzaro) per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa. In particolare, Vincenzo Mantella è ritenuto dalla Dda un partecipe della ‘ndrina operante su Vibo Valentia ed è cugino del collaboratore di giustizia Andrea Mantella. Finito in carcere nella retata della notte del 19 dicembre 2019, Vincenzo Mantella aveva ottenuto gli arresti domiciliari nel luglio del 2022.