Incidente di percorso stamattina in aula bunker durante le prove di video collegamento. Attivato il protocollo di sicurezza e udienza rinviata a domani

È stato svelato per errore, durante le prove del video collegamento con l’aula bunker di Lamezia Terme che doveva essere attivato stamani per consentire il suo esame da parte della Dda di Catanzaro, il sito riservato nel quale si trovava il collaboratore di giustizia Andrea Mantella, uno dei principali testi dell’accusa nel processo Rinascita Scott.

Subito è scattato il protocollo di sicurezza per individuare una nuova località protetta e trasferire quindi il collaboratore di giustizia. Intanto, però, l’udienza è stata rinviata a domani quando è prevista – dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia – sempre l’audizione di Andrea Mantella, questa volta da una nuova località protetta.

