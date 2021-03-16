Sarà la Corte d’Appello di Catanzaro a dover decidere dopo le motivazioni della sentenza sul clan Soriano di Filandari contenente diversi giudizi di colpevolezza anche nei confronti degli attuali imputati del maxiprocesso

Ha presentato richiesta di astensione dal maxiprocesso Rinascita-Scott il giudice a latere del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, Gilda Romano. Si tratta del magistrato estensore della sentenza del processo nato dall’operazione “Nemea” in cui è poi confluita anche parte dell’inchiesta Rinascita-Scott relativamente al clan Soriano di Filandari. Una sentenza nella quale sono già stati esaminati e ritenuti credibili alcuni collaboratori di giustizia, che figurano pure fra i principali testi dell’accusa nel maxiprocesso Rinascita-Scott, e messi nero su bianco nelle motivazioni del verdetto diversi giudizi nei confronti di imputati come Luigi Mancuso, ritenuto a capo del Crimine della provincia di Vibo, Giuseppe Accorinti, Francesco Stilo e tanti altri. Una sorta di anticipazione del giudizio per Rinascita-Scott che ha portato il magistrato a presentare richiesta di astensione.

Dal canto loro alcuni imputati – come Luigi Mancuso e Francesco Stilo, fra gli altri – ed i loro difensori hanno depositato in Corte d’Appello a Catanzaro istanza di ricusazione nei confronti di due giudici del Collegio di Vibo dinanzi al quale si celebra il maxiprocesso Rinascita-Scott (la presidente Brigida Cavasino e il giudice a latere Gilda Romano). L’istanza di ricusazione punta a sollevare dall’incarico i due giudici per incompatibilità alla trattazione del maxiprocesso in quanto venuta meno la necessaria terzietà. La “palla” passa ora alla Corte d’Appello di Catanzaro che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di astensione presentata dal giudice Gilda Romano e, quindi, decidere anche sulla ricusazione di due giudici presentata dai difensori di diversi imputati.

