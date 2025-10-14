Il violento litigio un mese fa lungo il viale che conduce alla Certosa: tutte erano state arrestate. In sede di convalida è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Il questore di Vibo Valentia ha emesso 5 avvisi orali nei confronti di altrettante donne che lo scorso 12 settembre, a Serra San Bruno, nei pressi del viale che conduce alla Certosa, si erano rese protagoniste di una violenta rissa.

Sul posto era intervenuta una pattuglia del Commissariato di Serra San Bruno, i cui operatori hanno dovuto faticare per sedare gli animi delle cinque donne che continuavano a colpirsi incuranti della presenza dei poliziotti. In due erano persino finite in Pronto soccorso.

A seguito degli immediati accertamenti svolti dagli agenti, tutte le partecipanti alla rissa sono state tratte in arresto per il reato di rissa aggravata. Successivamente, con ordinanza, il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di convalida, ha emesso nei confronti di ciascuna la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Adesso, su proposta del Commissariato di Serra San Bruno, al termine degli approfondimenti istruttori svolti della Divisione Anticrimine, il questore di Vibo Valentia ha emesso le cinque misure di prevenzione monitorie.

Con l’emissione dell’avviso orale, le persone colpite dal provvedimento, in caso di condotte future non conformi a legge, potranno essere proposte per l’applicazione di misure di prevenzione più limitative della libertà personale.