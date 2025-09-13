Ad intervenire sono stati gli agenti del Commissariato locale che hanno notato la violenta lite mentre pattugliavano l’area a bordo di una volante
Ieri, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Vibo Valentia, personale del Commissariato di Serra San Bruno, ha tratto in arresto per il reato di cui all’art. 588 c.p cinque donne coinvolte in una rissa scoppiata in strada.
L’episodio di violenza era stato notato direttamente dai poliziotti impegnati nei controlli di prevenzione, i quali, immediatamente scesi dal veicolo, si adoperavano per sedare gli animi e dividere le parti.
Gli accertamenti svolti dalla Squadra di polizia Giudiziaria del Commissariato hanno consentito di identificare le persone coinvolte e le singole condotte, persone peraltro già note per pregressi dissidi nei rapporti di vicinato.
A seguito dei colpi subiti nel corso delle reciproche violenze, due delle donne hanno subito lesioni personali che hanno reso necessario l’intervento di personale sanitario.
Le donne coinvolte nella rissa sono state arrestate e poste i domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.