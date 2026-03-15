Il ciclone Jolina è in arrivo e i sindaci corrono ai ripari dopo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale. Il primo a chiudere è proprio il primo cittadino del capoluogo Enzo Romeo
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Torna il maltempo anche nel Vibonese. Un nuovo ciclone, denominato Jolina, sta raggiungendo la Calabria portando con sé piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento.
Per la giornata di domani la Protezione civile ha diramato un’allerta di colore arancione per l’intero territorio regionale. Il peggioramento delle condizioni meteo potrebbe provocare precipitazioni intense, con temporali anche di forte intensità e raffiche di vento.
Le precipitazioni più consistenti sono attese soprattutto lungo le aree ioniche del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese, dove gli accumuli potrebbero superare anche i 100 millimetri.
In via precauzionale diversi sindaci del Vibonese hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. I provvedimenti sono stati adottati per ridurre i rischi legati al maltempo e alle possibili criticità sul territorio.
Il primo a chiudere è proprio il sindaco del capoluogo Enzo Romeo che ha diramato l’ordinanza.
Di seguito l’elenco dei comuni che hanno già disposto la sospensione delle attività didattiche (lista in aggiornamento).
- Vibo Valentia
- Nicotera
- Cessaniti