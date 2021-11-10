I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, mentre sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ed i carabinieri

Grave incidente in via Tito Minniti a San Nicola da Crissa dove un 49enne, G.M., per sfuggire alle fiamme che hanno invaso la propria abitazione è precipitato scavalcando un muretto cadendo rovinosamente al suolo da un’altezza di circa sei metri. Immediati i soccorsi, ma le condizioni del ferito sono gravi avendo riportato un trauma cranico ed ustioni su tutto il corpo. I sanitari accorsi sul posto stanno cercando di intubarlo per un veloce trasferimento in ospedale. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale Stazione, agli ordini del maresciallo Alessandro Demuru, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio. Sul posto anche l’elisoccorso.