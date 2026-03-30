Alcuni residenti hanno sentito i latrati dell’animale e hanno dato l’allarme. La squadra arrivata sul posto è riuscita a individuarlo, metterlo in sicurezza e affidarlo di nuovo al suo padrone grazie al supporto del canile

Un cagnolino finisce in un canalone e viene salvato dai Vigili del fuoco di Vibo Valentia. L’intervento è scattato nel pomeriggio di ieri a Sant’Onofrio, dopo l’allarme lanciato da alcuni residenti.

L’allarme dato dai residenti

A far scattare la richiesta di aiuto sono stati proprio alcuni abitanti della zona che hanno sentito il cane abbaiare dal canalone. Da lì la segnalazione e l’arrivo sul posto della squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, intervenuta per localizzare l’animale e avviare le operazioni di recupero.

Il recupero dell’animale

Secondo quanto riferito nella nota stampa, «la squadra, giunta sul posto, ha individuato il punto in cui si trovava il cane e, al termine delle operazioni di recupero, lo ha tratto in salvo». Un intervento che ha consentito di mettere in sicurezza il cagnolino e di chiudere positivamente una situazione che aveva destato preoccupazione tra i residenti.

La riconsegna al proprietario

Dopo il salvataggio, un ulteriore passaggio ha permesso di completare la vicenda. «Grazie alla collaborazione del personale del canile è stato possibile risalire al proprietario, al quale il cagnolino è stato successivamente riconsegnato».