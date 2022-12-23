Il rinvenimento da parte della Polizia durante alcune perquisizioni a Soriano Calabro. Molti degli artifizi pirotecnici erano senza marchio CE

Artifizi pirotecnici per un peso complessivo di oltre cento chilogrammi sono stati sequestrati dalla Polizia nel Vibonese. In particolare, i poliziotti della Squadra mobile di Vibo Valentia, unitamente a personale della Squadra di Polizia giudiziaria di Serra San Bruno, della Squadra di P.G. del posto fisso di Tropea e all’unità antiesplosivo e artificieri della Polizia di Stato hanno rinvenuto i botti poi sequestrati nel corso di alcune perquisizioni a Soriano Calabro. Il ritrovamento è avvenuto in un banco di vendita ambulante e in un garage. Gli artifizi pirotecnici – di categoria 5D, F4 e IV, molti dei quali senza alcun marchio, – erano detenuti da tre diversi soggetti.

Qualora fossero stati illecitamente venduti a terzi – riferiscono gli investigatori -, avrebbero potuto costituire un serio pericolo per l’incolumità personale degli utilizzatori. All’esito degli accertamenti i tre soggetti, a diverso titolo, sono stati denunciati per reati specifici in materia di armi e esplosivi, oltre che per ricettazione degli artifizi di fabbricazione illegale e senza marchio CE.

