Droga e armi nel Vibonese: sequestri e sanzioni della polizia nel Vibonese

Continua l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato nel Vibonese. Nel corso di servizi predisposti con l’impiego di personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia è statamonitorata la filiera di spaccio nella zona di Mileto, concentrando in particolare l’attenzione nella frazione di Paravati, in aree ove si riteneva fosse maggiormente frequente la vendita dello stupefacente.

Grazie ai controlli effettuati con perquisizioni nelle abitazioni di alcuni soggetti che si riteneva potessero nascondere sostanza stupefacente, sono stati sequestrati 20 grammi di marijuana e due piante di canapa, segnalando alla locale Prefettura tre persone per la detenzione ad uso personale di droga.

Passando al setaccio anche le aree più rurali sono stati rinvenuti 15 grammi di sostanza stupefacente, di cui 10 grammi di eroina e 5 di cocaina, occultata fra i mattoni di un rudere in abbandono, utilizzato come nascondiglio per la droga da spacciare su strada.

Sono stati svolti controlli in materia di armi da fuoco, notificando ad una persona il provvedimento emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia inerente il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Allo stesso erano già stati ritirati cautelarmente due fucili che deteneva in casa, in quanto un suo parente convivente era stato denunciato dalla Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, nel corso dei controlli a carico di un soggetto affetto da dipendenza dal gioco, è emerso come a titolo di pegno, anni prima, aveva ceduto abusivamente un revolver al mercato nero della ricettazione. Grazie ai controlli serrati svolti dal personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in sinergia con la Squadra di polizia giudiziaria, del Commissariato di Serra San Bruno, si è riusciti a recuperare la pistola ed è scattata la denuncia per l’omessa custodia delle armi detenute.

