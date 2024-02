La polizia intensifica i controlli lungo le strade dell’entroterra vibonese

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal questore di Vibo Valentia su tutto il territorio provinciale, la Polizia di Stato, nella giornata di ieri, è stata impegnata in numerose attività al fine di innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alle varie forme di illegalità nelle aree più sensibili del comprensorio. In particolare, gli agenti del Commissariato di Serra San Bruno, coadiuvati dal Reparto prevenzione crimine “Calabria Centrale”, hanno pattugliato le strade di Soriano Calabro e dintorni, controllando in tutto 142 veicoli e 226 persone, elevando sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. L’attività di prevenzione, inoltre, ha consentito di monitorare i locali pubblici più frequentati sul territorio, attraverso controlli avventori e accertamenti di Polizia amministrativa. L’attività posta in essere ha portato a contestazioni per violazioni al codice della strada, con ritiro anche di documenti di circolazione, nonché alla contestazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti a carico di un cittadino straniero.

LEGGI ANCHE: Vibo, chiuso circolo abusivo e frequentato da persone con pregiudizi di polizia

Vibo, la Scuola di polizia in festa per i 101 anni del maresciallo Antonio Santelli – Foto

La Questura di Vibo e la scuola di Tropea insieme per dire No a ogni forma di bullismo