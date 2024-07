Elisa ha fretta di nascere, le volanti della polizia scortano mamma e papà da Ricadi all’ospedale di Vibo: «Angeli in divisa»

A mezzanotte si rompono le acque e i due si mettono in auto per raggiungere il capoluogo. Ma il traffico estivo li rallenta. Poi entrano in azione gli agenti che il giorno dopo sono andati a trovare la piccola e i suoi genitori

La corsa concitata verso l’ospedale, l’ansia e la grande emozione per una nuova vita che sta per nascere. Un viaggio partito da Santa Domenica di Ricadi e lungo circa trenta chilometri fino allo Jazzolino di Vibo Valentia, per mamma Anna e papà Luigi, che durante il tragitto hanno la fortuna di incontrare degli angeli in divisa pronti ad aiutarli.

Ma riavvolgiamo il nastro. È sabato sera, manca poco alla mezzanotte quando ad Anna si rompono le acque. Insieme al marito Luigi si mette in macchina per raggiungere l’ospedale, ma la loro corsa viene ostacolata dal traffico di un normale weekend d’estate lungo strade che sono quelle che collegano la città capoluogo e l’intero entroterra con la Costa degli Dei. «Appena ho visto una volante della polizia mi sono fermato e ho detto agli agenti che avevo bisogno del loro aiuto», ci racconta Luigi Scrugli.

La volante era fuori servizio ma non ha esitato a scortare l’auto con i neo genitori, dandosi poi il cambio con un’altra volante che ha portato a termine l’emozionante staffetta accompagnando la giovane coppia fino al Pronto soccorso. «Lì ad aspettarci c’erano le infermiere già pronte con una barella, dopo essere state allertate dagli stessi agenti». Dopo appena qualche ora il lieto evento: alle 2:13 di domenica nasce la piccola Elisa Adele.

Lei e la sua mamma poi, di buon mattino, hanno ricevuto la visita in ospedale degli agenti delle due volanti. “Siamo felici di condividere questo momento di gioia con voi per la nascita della vostra piccola”, si legge in in un biglietto scritto dai giovani poliziotti. Un momento speciale immortalato anche da una foto, che mamma Anna Taormina e papà Luigi Scrugli custodiranno per la loro bimba. Ancora grande l’emozione per la sua nascita, amplificata dall’incontro con quelli che ricorderanno come angeli in divisa: «Hanno fatto davvero un bel gesto nei nostri confronti e ci teniamo a ringraziarli anche pubblicamente».